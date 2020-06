Al Bano: “pensione da 1470 euro al mese”/ Vissani lo sfida: “io ce l’ho più grande”

Pubblicità

Al Bano Carrisi riceve la sfida di Gianfranco Vissani. Il cantante e il famoso chef si sfidano a colpi di pensione. Qualche giorno fa, il leone di Cellino San Marco, in un’intervista rilasciata all’Agi, ha svelato di percepire 1470 euro di pensione al mese. “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passere tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”, aveva spiegato Al Bano che è stato successivamente protagonista di un siparietto con Gianfranco Vissani, prontamente ripreso dal direttore del Tempo Franco Bechis.

Pubblicità

AL BANO CARRISI E LA PENSIONE, L’INVITO DI VISSANI PER IL SUO RISTORANTE

Una giornata tranquilla si trasforma in un simpatico siparietto tra Al Bano Carrisi e Gianfranco Vissani. Nel video pubblicato da Il Tempo, il cantante si ferma a bere un caffà con lo chef ed altre persone tra le quali il direttore de Il Tempo Franco Bechis. La conversazione vira immediatamente sull’argomento pensione. Al Bano chiarisce di aver risposto semplicemente ad una domanda svelando a quanto ammonta la sua pensione. “Io prendo 1.470 euro, me l’hanno alzata nell’ultimo mese da 1.370“, spiega Al Bano sottolineando come tutto il resto sia stata un’esagerazione della stampa. Vissani, così, replica svelando la cifra della sua pensione. “Soltanto? Io ne prendo 3.500, ma ho lavorato 40 anni in Rai, ho scaricato tanto. E sono anche giornalista…”, dice lo chef. Prima dei saluti, Vissani rivolge così un invito a Carrisi: “Vieni a mangiare da me a Baschi, nel mio locale storico. Mangi sui piatti d’ardesia, sulla freg***a di pecora…”. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA