Al Bano, poesia Romina Power/ Mara Venier non la legge per par condicio alla Lecciso

Pubblicità

Al Bano Carrisi ospite a Domenica In è protagonista di un divertentissimo siparietto con Mara Venier per via di una lettera che la ex moglie Romina Power gli ha scritto per il 77.esimo compleanno. La conduttrice, infatti, rivela: “avevo contattato anche Romina per farti registrare un videomessaggio, ma lei ha voluto fare di più scrivendoti una poesia e chiedendomi di leggertela”. La Zia Mara è pronta a leggere la poesia ma prima di cominciare a leggere le prime righe precisa: “non vorrei leggerla, è talmente bella che la rovino” e Al Bano in collegamento da Cellino San Marco ironizza sulla cosa dicendo “allora rimandiamola dai e mi raccomando la par-condicio” rivolgendosi naturalmente a Loredana Lecciso. Il cantante di “Nel Sole” prosegue poi dicendo: “ssono sereno sempre. Vivo in pace con Dio e con gli uomini e le donne che mi seguono e seguo”. Dallo studio di Roma Mara Venier è in difficoltà, ma prima di leggere la poesia di Romina Power precisa: “Loredana Lecciso non mi ha mandato niente” con Al Bano che replica “forse non hai chiesto niente?”.

Pubblicità

Romina Power, lettera per i 77 anni di Al Bano: Mara Venier non la legge per par condicio

Le parole di Al Bano circa la lettera inviata da Romina Power all’amica Mara Venier spinge la conduttrice di Domenica In a prendere un’amara decisione: quella di non leggerla. La Zia Mara, infatti, decide di metterla da parte dicendo “ho deciso di non leggerla” con Al Bano che da Cellino San Marco precisa “è meglio, bisogna stare in santa pace”. I due poi parlano d’altro, ma sul finale è proprio il cantante a rinominare la “famosa lettera”: “se vuoi leggere quella poesia leggila, non vorrei fosse un atto di scortesia, ma sono sempre per la par condicio”. Mara Venier dallo studio di Roma allora prende la parola dicendo: “anche tu ci devi raccontare come stanno le cose…”. Il cantante di Cellino San Marco non nasconde: “detesto parlare di queste cose, finché si parla di musica…” con la Venier che dallo studio sottolinea “non voglio metterti in imbarazzo, non è la mia televisione quella di mettere in imbarazzo le persone a cui voglio bene, quindi ti abbraccio”. Sul finale il cantante conclude: “sono un portatore di armonia e voglio che vinca sempre questa realtà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA