Al Bano “Porto il cappello perché…”/ “Matrimonio con Loredana Lecciso? Ho già dato”

Al Bano Carrisi è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Uno Weekend”, andata in onda domenica 4 luglio 2021 su Rai Uno e condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, già protagonisti la scorsa estate con il programma “C’è tempo per…”. L’artista di Cellino San Marco, in collegamento audiovisivo (seppur con qualche problema: per ben due volte è caduta la connessione nel corso della diretta televisiva, ndr), ha parlato di sé, della sua vita privata e della sua consuetudine a indossare un cappello, elemento ormai iconico del suo personaggio e capace di contraddistinguerlo a qualsiasi latitudine dell’orbe terracqueo.

Perché Al Bano porta sempre un cappello? A svelare il “mistero” è stato lo stesso cantante, che ha dichiarato: “Ho voluto copiare mio padre, che era sempre in giro con il cappello. Quando io gli chiedevo come mai lo tenesse in continuazione sulla testa, lui mi rispondeva che ero piccolo, che non potevo capire. Oggi ne ho tantissimi, ogni amico me ne regala uno: posso dire di averne centinaia, di tutti i tipi e di tutte le nazioni. Dall’Australia me ne è arrivato uno l’altro giorno pieno di denti di squalo”.

AL BANO CARRISI: “MATRIMONIO CON LOREDANA LECCISO? PER ME…”

Sollecitato sull’argomento dai conduttori di “Uno Weekend”, Anna Falchi e Beppe Convertini, Al Bano Carrisi ha poi rivelato quali fossero le sue donne preferite nel mondo della musica e dello spettacolo. L’artista pugliese ne ha citate parecchie, partendo da Mina (“è straordinaria in tutto: vocalmente e umanamente”) e passando, successivamente, a Claudia Mori, Milva, e Iva Zanicchi (“adoro la sua prorompenza”), fino a Orietta Berti. Ma qual è quella che gli piace di più? La risposta al quesito è stata molto diplomatica: “Ognuna di loro aveva una sfaccettatura eccezionale, erano tutte le mie preferite”.

Affascinato dall’eleganza delle donne, Al Bano ha quindi concluso il suo collegamento rispondendo alla domanda sulle possibili nozze con la sua dolce metà, Loredana Lecciso: “Con tutto il rispetto per chi si è sposato, io ho già dato e ho capito che il matrimonio più importante è quello mentale con il soggetto che hai di fianco”. Niente fiori d’arancio in vista…



