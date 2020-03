Al Bano, quarantena con Loredana Lecciso per Coronavirus/ “Romina Power inca*zata..”

Al Bano continua a lavorare, spesso è in tv e, soprattutto, continua ad andare in onda al venerdì sera come ospite di Amici 19 al fianco di Romina Power. Ma cosa fa il resto della settimana? Lui stesso si è detto fortunato perché può passare questa quarantena non chiuso in un appartamento in centro o in città ma nella sua bella campagna a Cellino San Marco tra parchi e boschi. Lo stesso stanno facendo i suoi figli, quelli nati dal rapporto con Loredana Lecciso. A quanto pare il re di Cellino San Marco sta vivendo questa quarantena proprio insieme alla sua ex compagna e ai due figli Bido e Yasmine. Lui stesso lo ha confermato in un’intervista pubblicata nel settimanale Oggi spiegando poi il suo punto di vista riguardo la situazione del momento: “Non ho paura della malattia in sé, sono fatalista e se mi tocca, mi tocca. Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi… Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori”.

ROMINA POWER “INCAZ*ATA NERA” PER LA QUARANTENA

Al Bano però è in pena non tanto per il virus quanto per via della sua famiglia completamente smembrata e sparsa per il mondo con Romina Junior che non riesce a rientrare perché ferma ad Ibiza, Cristel a Zagabria e impossibilitata a spostarsi e con Romina “incaz*ata nera” per questa situazione che la tiene ferma in Italia: “Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.



