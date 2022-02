Al Bano rivelazione su Romina Power/ “Mi ha aperto davvero nuovi scenari…”

C’è Al Bano tra gli ospiti di oggi, domenica 6 febbraio, a Verissimo. Il cantante di Cellino San Marco si racconta a tutto tondo nel salotto di Silvia Toffanin, dove riavvolge i momenti salienti della sua vita e della sua grande carriera. Si tornerà, inevitabilmente, sul capodanno movimentato dell’artista pugliese, che non ha potuto partecipare all’evento di fine anno in diretta su Italia 1 a causa del Covid. Ora, naturalmente, Al Bano sta benissimo, d’altra parte è passato più di un mese da quando ha contratto il virus. Tanta carne al fuoco nel vis a vis con Silvia Toffanin, con un occhio al Festival di Sanremo e all’imitazione di Checco Zalone, che in realtà era un omaggio.

“Checco Zalone mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante il Festival. Grazie a lui, anche io sono stato in qualche modo presente in questa edizione con Morandi e Ranieri…”, ha raccontato l’artista di Cellino San Marco dopo la serata del Festival. Nell’intervista a Verissimo, come dicevamo, i temi saranno molteplici. E allora, con ogni probabilità, verrà affrontato l’argomento figli, ma anche le storie d’amore con Romina Power e Loredana Lecciso.

Al Bano a Verissimo dopo l’imitazione irriverente di Checco Zalone a Sanremo

Tornando al Festival di Sanremo, Al Bano si è detto divertito dell’imitazione di qualche giorno fa di Checco Zalone, anche se inizialmente si era perso il siparietto. L’umorismo del suo compaesano ha diviso il web, ma ha invece incuriosito il mitico leone di Cellino che ha voluto subito rimediare, recuperando la gag di Checco: “Lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio“, ha ribadito il cantante. “Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento”.

Chissà che a proposito di Festival non possa dire la sua su quanto successo in quest’edizione, anche se il gossip impazza sul suo futuro, specialmente sul suo legame speciale con Romina Power. Di lei, in un’intervista a Oggi è un altro giorno, aveva speso parole al miele: “E’ stata colei che mi ha aperto davvero nuovi scenari. Quando l’ho conosciuta era anni luce davanti a me”.



