Al Bano/ “Romina Power? Con lei sto bene sul palco ma la mia vita privata è un’altra”

Al Bano Carrisi è molto preoccupato. Se qualche giorno fa ha fatto discutere la dichiarazione fatta in merito alla sua pensione, oggi il cantante di Cellino San Marco torna a ribadire i suoi timori in merito alla situazione che stiamo vivendo. In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Al Bano ha dichiarato di sentire molto il peso dello stop alla musica: “Io la vivo malissimo: sono tre mesi che non canto e soffro nel non vedere la gente, il pubblico. – ha ammesso – E poi se ti fermi c’è il motore economico che si inceppa. Meno male che grazie a Dio qui ho l’azienda agricola che funziona molto bene”. E infatti, in merito ai suoi impegni musicali, ha aggiunto: “Ci sarebbe qualche data a Malta, in Polonia e in Russia, più avanti. Non le hanno ancora cancellate ufficialmente, ma non mi faccio illusioni… E l’Australia ha annullato tutti i concerti sino a data da destinarsi”.

Al Bano Carrisi tra Romina Power e Loredana Lecciso: il chiarimento definitivo

Al Bano Carrisi ha inoltre rinunciato a riaprire il ristorante: “Io me ne chiamo fuori sino a quando non saremo del tutto usciti dal tunnel. – ha ribadito – Per l’estate riaprirà ma sotto forma di cooperativa gestita totalmente dai miei dipendenti, che sono tanti, con una famiglia da mantenere e desiderosi di lavorare”. L’artista è infatti scettico e non crede che l’incubo sia finito: “Finché non si troverà un vaccino non mi fido. Per niente”. Non può mancare nel corso dell’intervista una domanda sul triangolo amoroso che da anni lo vede coinvolto: quello con Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante però è desideroso di mettere un punto alle speculazioni: “Chiariamo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei.” Così chiude: “Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.



