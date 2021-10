Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso rapporti sempre più tesi/ Intanto il cantante…

Romina Power e Loredana Lecciso hanno rappresentato e continuano a rappresentare due figure molto importanti nella vita di Al Bano. Il cantante pugliese, infatti, ha vissuto due grandi storie d’amore con entrambe le showgirl, dalle quali ha avuto dei figli. Che tra le due non corresse buon sangue è cosa ormai nota, come dimostrano le scintille e le frecciatine che sono volate nel corso degli anni. Ma anche ora che l’ascia di guerra dovrebbe essere stata sotterrata, la situazione tra le due donne, di tanto in tanto, torna ad essere tesa.

L’ultimo episodio risale ad alcune settimane, quando Romina si era infuriata per alcune dichiarazioni della Lecciso rilasciate al magazine Oggi. Fondamentalmente la showgirl accusava la Power di essersi intromessa nella sua storia d’amore con Al Bano, assicurando che d’ora in avanti non lo avrebbe più permesso a nessuno.

Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano: un triangolo litigarello

Il triangolo Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano è da sempre stato un po’ litigarello. E nell’ultima scintillante diatriba, la Power sembra aver chiesto al cantante di tenere a bada Loredana Lecciso. Una situazione sempre intricata che il buon Al Bano ha però sempre saputo gestire con la sua solita nonchalance e i suoi modi di fare bonari.

Anche se qualche voce di corridoio ha ipotizzato rapporti e scenari sempre più tesi tra Al Bano e le due donne. Difatti se prima l’arista pugliese era sempre stato equidistante da Romina Power o di Loredana Lecciso, ora pare che sia molto più vicino a Loredana Lecciso e meno nelle grazie della Power. Del resto Loredana continua ad essere sua moglie.

