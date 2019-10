Al Bano rottura con Romina Power?/ “Palla clamorosa, molte date in programma”

Al Bano Carrisi e Romina Power non si esibiranno più assieme… anzi no. Negli scorsi giorni era circolata la notizia secondo cui la cantante italo-americana non avrebbe mai più condiviso il palco con il suo ex marito nonché cantante pugliese: “Non mi vedrete mai più condividere – le parole attribuite alla Power – con Al Bano Carrisi”. Una notizia che aveva gettato nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo, e soprattutto, aveva fatto scervellare gli addetti ai lavori per provare a capire il perché di questa nuova rottura, alla luce di un ritrovato rapporto di serenità fra i due ex marito e moglie. Ma come raccontato dal settimanale di gossip, Spy, si è trattata semplicemente di una vera e propria fake news, una notizia che non corrisponde al vero e che è stata smentita direttamente dallo stesso cantautore di Cellino San Marco.

AL BANO E LA ROTTURA CON ROMINA POWER: “SONO TUTTE BUGIE”

“Sono tutte bugie – le parole del maestro in esclusiva a Spy – io non so come facciano a inventare certe cose. Perché si arriva a questo tipo di notizie? Per vendere? E’ tutto falso. E’ una palla clamorosa, è una palla”. A conferma di ciò, anche le successive dichiarazioni di Al Bano, che ha già programmato nuove date con Romina Power: “Io e Romina ci esibiremo a capodanno insieme e abbiamo una serie di tour da fare in Sud America e altri progetti legati alla musica. Davvero non capisco perché marciare dentro situazioni che non esistono e non sono mai esistite”. Al Bano svela di aver sentito la sua ex moglie, che ha commentato la notizia della rottura dicendo “E’ una palla clamorosa”. Lo scriverà sui social – ha proseguito il cantautore pugliese – così mi ha detto e vedrà che lo farà. La conosco, anche lei odia i gossip fasulli che nascono sul nostro lavoro”. Quindi Al Bano conclude il suo interveto dicendo: “Chi ci ama può stare tranquillo, ci rivedrete insieme”.

