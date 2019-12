Al Bano/ “Sanremo 2020? Bello fare l’ospite con Romina ma volevo essere in gara!”

Pochi giorni dopo la morte di mamma Jolanda, Al Bano Carrisi torna a raccontarsi e lo fa ai microfoni Un Giorno da Pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radio1. Argomento caldo è la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 nei panni di super ospite assieme a Romina Power, che lui conferma. “Si, però per me Sanremo è sempre la gara, – ammette Al Bano – il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara”. Al Bano ammette infatti che sul palco di Sanremo avrebbe voluto tornarci ma in veste diversa.

Al Bano, con chi passerà le feste di Natale? “Loredana o Romina? No comment!”

“Mah, hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così”, ammette il cantante. Ma quella di tornare come ospite speciale è un’iniziativa che nasce anche dalla volontà di omaggiare la sua carriera, fanno notare i conduttori: “Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. – replica Al Bano – Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare…ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa”. Per quanto riguarda i brani che porterà sul palco con Romina Power svela: “Ancora non lo so, non abbiamo ancora deciso. E’ sempre bene aprire un tavolo e parlare”. Si conclude con una domanda di gossip la chiacchierata ai microfoni di Un giorno da pecora: feste di Natale con Romina o con Loredana Lecciso? Lui replica “No comment, non facciamo gossip…”.





