Al Bano, Sanremo 2020/ “Portare in gara ‘Raccogli l’attimo’? Romina non era convinta”

Fra i momenti più belli della prima puntata del Festival di Sanremo 2020, quello in cui sono saliti sul palco dell’Ariston Al Bano e Romina Power. La storica coppia ha cantato i pezzi più noti, ed anche un inedito, “Raccogli l’attimo”. Oggi il cantante di Cellino San Marco è stato ospite in collegamento con Storie Italiane, programma di Rai Uno: “50% di share? Che bello, viva Sanremo, io ho la “sanremite” acuta – dice lo stesso – una malattia che è nata quando ero ragazzino, mi affezionavo a tutto ciò che accadeva, mi dicevo che prima o poi sarei andato anche io all’Ariston e la “sanremite” non se ne è mai andata. Il popolo ha bisogno di spensieratezza e di canzoni – aggiunge – tu dovresti vedere in Cina, in Giappone, in Russia, in Romania, le nostre canzoni sono un inno italiano e mi emoziono vedere l’effetto che fa su tutti i popoli”. La Daniele incalza quindi Al Bano su una partecipazione a Sanremo nelle vesti inedite di presentatore: “Non sarebbe una brutta idea, ma Amadeus è molto bravo, lasciamolo condurre a lui”.

AL BANO, A SANREMO 2020 IL BRANO INEDITO SCRITTO DA MALGIOGLIO

Si parla quindi del nuovo brano di Al Bano e Romina, scritto da Malgioglio: “E’ bella – dice il cantante pugliese – mi diverte, il nuovo mi attrae sempre soprattutto quando è positivo”. In collegamento telefonico anche lo stesso Malgioglio: “Dopo tanto tempo sono tornato con questo brano e sono molto emozionato – afferma in diretta – grazie al successo di Al Bano e alla sua internazionalità, penso che questa canzone possa avere successo anche in altri paesi, mi avete molto emozionato ieri sera. Sono molto felice per la standing ovation che mi ha riservato l’Ariston – aggiunge – è bella questa cosa che il pubblico mi ama. Sto vivendo un momento molto bello, sono contento che ai giornalisti piace”. Piccola querelle sul fatto che il brano non sia stato portato in gara: “Io l’avrei fatto – spiega Al Bano – ma Romina non ama le gare quindi ho abdicato per il quieto vivere”. A quel punto interviene Malgioglio: “Secondo me avresti dovuto portarlo in gara ma va bene così”. Infine un pensiero su Amadeus: “Mi è dispiaciuto vedere le polemiche degli scorsi giorni – dice Al Bano – con la fidanzata di Valentino Rossi non ha sbagliato”.

