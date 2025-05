Al Bano Carrisi è furioso dopo che alcune foto di lui e Sophia Loren sono state diffuse contro il suo volere. “Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei“, ha detto il cantante all’Ansa, che lo ha chiamato non appena è atterrato a Madrid. Al Bano ha sottolineato che quello era un incontro assolutamente privato dal quale non doveva scaturire nessun tipo di propagazione delle immagini.

Giustamente, Al Bano Carrisi ha spiegato di essersi sentito profondamente tradito dopo che le foto che lo ritraggono insieme a Sophia Loren nella sua casa di Ginevra hanno fatto il giro del web. Si tratta di scatti visibilmente privati e fatti per via di un incontro di amicizia “ricordando i vecchi tempi“, come ha affermato il cantante. Nelle fotografie l’attrice appare senza trucco e con un copricapo di foulard. Ma andiamo a vedere cos’ha dichiarato l’artista non appena si è accorto che quelli che dovevano essere ricordi personali sono diventati in breve tempo alla mercé di tutti.

Al Bano e Sophia Loren, ecco chi ha diffuso le fotografie sui social

“Erano foto fatte per noi, per la famiglia. Non certo per essere pubblicate“, ha detto Al Bano ad Ansa, “Con Sophia c’è un’amicizia profonda da anni, ci vediamo spesso, due o tre volte l’anno. Non abbiamo mai scattato immagini con l’intento di condividerle. Per me è un tradimento. Mi sento disgustato“. Ma chi è stato allora a diffondere tutto? Si tratta di Daniel Iseli, famoso collezionista che era presente durante l’incontro a Ginevra. L’uomo ha subito postato gli scatti sui social con tanto di didascalia in cui ha detto al pubblico di aver passato momenti molto speciali insieme al compagno di Loredana Lecciso e all’attrice. Ovviamente il materiale è diventato subito virale e ha incuriosito il pubblico, che ormai da diverso tempo non vedeva più l’aspetto di Sophia Loren, la quale ha da poco compiuto 90 anni.