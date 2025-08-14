Concerto indimenticabile a Serradifalco, Al Bano a 82 anni canta sospeso su un traliccio, applausi e commenti folli. Il video diventa virale.

Alla veneranda età di 82 anni, Al Bano ne ha combinata un’altra delle sue lasciando il pubblico senza parole. Tutto è successo a Serradifalco durante un concerto quando l’artista ha deciso di arrampicarsi su un traliccio mentre cantava. Come al solito è riuscito a lasciare il pubblico senza parole e sebbene ogni suo concerto sia ricco di colpi di scena, stavolta si è davvero superato. Al Bano ha tenuto l’evento musicale nella piazza Vittorio Emanuele della città, e mentre tutti lo ascoltavano ha fatto un gesto che passerà alla storia.

Alla sua età non si è fatto prendere dal panico ed è salito sul traliccio mentre il pubblico lo ha riempito di applausi per il grande coraggio. Ogni concerto di Al Bano non si limita alla sola musica, ma l’artista cerca sempre di inserire qualche elemento per essere ricordato. Ed è così, che più allenato di un ventenne, ha scalato la struttura metallica accanto al palco. I fan sotto il palco lo hanno riempito di video, stupiti ma anche preoccupati per la follia dell’artista. Andiamo a vedere di seguito il video di quello che è successo a Serradifalco in provincia di Caltanissetta.

Al Bano, le reazioni social alla scalata del traliccio: “Bisogna essere prudenti“

Sotto al video di Al Bano che si arrampica sul traliccio sono spuntati una serie di commenti tra chi dice che il cantante ha sempre fatto questo tipo di gesti e chi invece non ne capisce il senso: “Io sono sempre stata prudente…. Anche a trent’anni, queste performance non le comprendo“. Sicuramente se ha deciso di fare questa cosa folle, significa che era allenato e pronto a buttarsi, anche se le reazioni continuano ad essere contrastanti. Effettivamente, basta poco per scivolare e farsi davvero male, ma a quanto pare è abituato. Nel 2023 si era esibito a Pomigliano d’Arco e durante il concerto si era arrampicato sempre su una specie di traliccio, mostrando al pubblico di essere ancora decisamente in forma.

