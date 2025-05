Al Bano a La Volta Buona: “Elena Santarelli mi chiamò nano all’Isola dei Famosi!”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata letteralmente travolta dall’energia di Al Bano; ospite in collegamento con il salotto di Caterina Balivo direttamente dalla sua abitazione di Cellino. Innumerevoli aneddoti, racconti e retroscena; parlando di tv, la memoria non poteva che andare all’Isola dei Famosi, esperienza tra l’altro condivisa con Lory Del Santo anche lei presente nel talk di Rai Uno.

Si parte dal ricordo di uno screzio con Elena Santarelli che si lasciò andare, come raccontato da Al Bano, ad una battuta sulla sua altezza: “Mi disse che ero basso? Non proprio, disse che ero un nano! Io risposi: ‘Nella vita non è che scegliamo l’altezza quando nasciamo’. A me mi preoccupano i nani di pensiero, e qua mi fermo… Non mi ha parlato per 4 giorni ma va bene così”. Preso la scena è stata però per Lory Del Santo, incalzata su una presunta dormita con il cantautore in una capanna proprio ai tempi dell’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo lascia il beneficio del dubbio: “Mia idea dormire con Al Bano all’Isola? Alcune cose…”

“All’Isola vi ho sfamati tutti!”, tuona Al Bano con fierezza a La Volta Buona ricordando a Lory Del Santo, che conferma, quanto si sia dato da fare all’Isola dei Famosi. Da qui viene dunque incalzato su quanto già accennato, ovvero la teoria secondo la quale avrebbe dormito con l’attrice in una capanna nel corso dell’esperienza nel reality. “Se è vero che ho dormito nella capanna con Lory Del Santo? La proposta era quella, però io siccome conosco i meandri di tutto ciò… Ho capito che dietro la sua proposta c’era il fatto che tutti dicevano che io russassi. Io le risposi: ‘Vai a letto con chi ti ha suggerito questa idea’”. Ribatte però Lory Del Santo che, dopo anni, viene spronata da Caterina Balivo a dire la verità: “Se in realtà fu una mia idea? Ci sono delle cose che accadono per caso…”. Glissa così l’attrice, lasciando il mistero ancora irrisolto anni dopo quell’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi.