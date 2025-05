Sono ormai passate diverse settimane da quando la Mediaset ha deciso d’interrompere bruscamente The Couple, il reality basato sul format spagnolo Gran Hermano Duo, una sorta di Grande Fratello in coppia. Lanciato a soli sette giorni dalla conclusione dell’ultima edizione del GF, il programma non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, registrando ascolti pessimi. A causa dei dati disastrosi, i vertici Mediaset hanno scelto di non mandare nemmeno in onda la finale. La decisione è stata comunicata all’ultimo momento anche ai concorrenti, e la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta da un momento all’altro, lasciando tutti spiazzati.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi ha scatenato malumori tra alcuni concorrenti e anche nella stessa conduttrice, Ilary Blasi. Pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, la Blasi ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti i post legati allo show, prendendo le distanze dal progetto. Tuttavia, c’è anche chi ha reagito positivamente alla chiusura del programma. Di chi si tratta? Di Al Bano Carrisi, padre di Jasmine Carrisi, che ha preso parte al format insieme all’ex fidanzato, nonché grande amico, Pierangelo Greco.

Al Bano Carrisi felice della chiusura di The Couple? Il retroscena

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Al Bano Carrisi avrebbe “tirato un sospiro di sollievo” dopo aver saputo della chiusura anticipata di The Couple. Il motivo? Il cantante sarebbe stato sempre contrario alla partecipazione della figlia, Jasmine, al reality di Canale 5. A quanto pare, Al Bano avrebbe preferito per Jasmine un’esperienza televisiva di tutt’altro tipo. In particolare, l’artista avrebbe gradito vederla in una programma come Ballando con le stelle, dove l’esposizione mediatica è decisamente meno invasiva.

Ad ogni modo, Jasmine ha scelto autonomamente di partecipare al programma, decidendo di mettersi in gioco nello spin-off del Grande Fratello insieme all’amico Pierangelo Greco. Purtroppo, però, l’esperienza non è andata come sperava. Il format ha registrato ascolti deludenti, arrivando a scendere persino sotto il milione di spettatori. Una situazione preoccupante per la Mediaset, tanto che si è deciso d’interrompere la trasmissione con largo anticipo. Per la prima volta, poi, non è stata mandata in onda la finale e non è stato eletto alcun vincitore.