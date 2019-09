Al Bano “sono innamorato”/ “Tornare con Romina Power a Sanremo? Tocca a lei decidere”

Albano Carrisi si racconta in esclusiva ai microfoni di Giovanni Ciacci che l’ha intervistato per il settimanale Oggi. Il cantante di Cellino San Marco apre il proprio cuore parlando d’amore e di Romina Power con cui ha ritrovato la serenità di un tempo. «Se sono innamorato?», si chiede Al Bano. «Certamente sì…», risponde senza esitazioni Al Bano. Il cantante, però, poi specifica: «Sì, sono innamorato. Dei mei figli, della vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni». Nessuna donna, dunque, nella vita di Al Bano? A quanto pare no anche se i fans non smettono di sognare il ritorno di fiamma con Romina Power con il quale ha ricominciato a girare il mondo portanto la sua musica ovunque. Proprio con Romina sta per tuffarsi in una nuova avventura professionale, ma dal punto di vista sentimentale, tra i due non è cambiato nulla.

AL BANO: “TORNARE CON ROMINA POWER A SANREMO? DEVE DECIDERE LEI”

Al Bano e Romina continueranno a deliziare il pubblico con le loro performance canore, ma non ci sarà nessun ritorno di fiamma. Un clamoroso ritorno, però, potrebbe esserci a Sanremo. Carrisi, infatti, non esclude di poter tornare in gara all’Ariston in coppia proprio con l’ex moglie. «Cantare con Romina mi piace ancora», dice Al Bano al settimanale Oggi, «perché tutto è rimasto come un tempo. Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare». E sul clamoroso ritorno a Sanremo dice: «Non ci penso a Sanremo. Però mai dire mai… Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il festival. O meglio, non ama le gare canore. Ha una formazione americana e non capisce la gara tra canzoni. A me la gara invece dà i brividi. Mi piace quando l’adrenalina comincia a salire». Dichiarazioni, quelle di Albano, che fanno sperare i fans che si augurano di rivederli ancora insieme a Sanremo, come accadeva quando formano una coppia anche nella vita.

