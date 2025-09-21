Al Bano, ospite oggi a Domenica In, ha ricordato il compianto Pippo Baudo ed è tornato sulla vicenda delle foto con Sofia Loren.

E’ stata una prima puntata molto ricca, un esordio particolarmente denso di emozioni e racconti; ha colpito l’attenzione anche Al Bano che, tra gli ospiti di Domenica In non solo per Pippo Baudo ma anche per presentare l’inno della prossima candidatura dell’Italia per rendere la nostra cucina patrimonio dell’Unesco. Il cantautore ha scelto un momento preciso per mettersi in evidenza; Mara Venier era sul punto di fare gli auguri a Sofia Loren per il suo prossimo compleanno e Al Bano ha colto l’occasione per lanciare un proprio messaggio all’attrice.

Romina Power, tensioni con l’ex marito Al Bano Carrisi?/ Le ultime parole di lui fanno discutere

“Posso fare una cosa extra, per Sofia, grande amica mia… E’ successo un piccolo incidente con delle foto che non dovevano uscire assolutamente. Chiedo scusa per quell’avvenimento, dove io so che… Ma voglio chiudere in bellezza”. Queste le parole di Al Bano che torna sulla querelle delle foto con protagonista Sofia Loren e che fecero particolarmente discutere alcune settimane fa. Con le sue scuse, il cantautore spera di chiudere definitivamente quello spiacevole equivoco.

Figli di Al Bano/ Chi sono e cosa fanno Jasmine, Yari, Cristel, Romina e Albano Carrisi Jr.

Al Bano a Domenica In: “I miei inizi portano tutti la firma di Pippo Baudo…”

Importante la presenza di Al Bano a Domenica In anche per ricordare in maniera adeguata e completa il compianto Pippo Baudo. Il cantautore coglie l’occasione per rivelare un suo personale aneddoto nel rapporto con il compianto conduttore. “Quando ho perduto mia figlia mi è stato così vicino, un modo che mi dava i brividi. Inizia la mia carriera da solista con lui e la ripresi quando il duo finì ancora grazie a lui. Pagine di vita indimenticabili”.