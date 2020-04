Al Bano “Sto preparando una bara”/ “Avevamo tutto ma la pandemia…”

Pubblicità

Al Bano Carrisi torna in tv per un ennesimo sfogo su questa Pandemia e questa quarantena forzata che continua a tenerlo in casa. In realtà il pubblico storce un po’ il naso quando lo sente parlare visto che il Leone di Cellino San Marco non solo può godere di un’immensa tenuta in cui passare le sue giornate tra mille cose da fare, ma fino a qualche settimane fa ha avuto modo di lavorare in tv al fianco di Romina Power nel serale di Amici 2020. Fatto sta che, nonostante tutto questo, Al Bano continua a lamentare questo periodo di restrizione parlando del virus come un terribile nemico che lo costringe in casa e che sta portando via alle persone tutto quello che avevano o, almeno, quello che cercavano di avere senza mai badare alle cose reali e ai sentimenti veri come il legame con la propria famiglia.

AL BANO CARRISI HA UNA BARA PRONTA PER IL CORONAVIRUS

Anche oggi, al telefono e in collegamento con Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia, Al Bano è tornato sull’argomento rivelando di avere pronta una bara per il Coronavirus, almeno secondo quanto ha rivelato ironizzando sulla questione: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri“. In seguito ha continuato poi dicendo: “Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto“. Nessuna dichiarazione invece sulla sua attuale vita privata che sembra averlo riportato di nuovo al cospetto di Loredana Lecciso.



