Al Bano arriva prima della pace: il cantautore ha confermato – come riporta Sky Tg24 – il suo ritorno in Russia per un concerto a San Pietroburgo fissato per il prossimo 20 giugno 2025. Il cantautore mancava da diversi anni nella terra di Vladimir Putin, precisamente da quando il conflitto con l’Ucraina è entrato terribilmente nel vivo; attendeva, come spiegato da lui stesso ai tempi, che arrivasse appunto la pace tra i due Paesi prima di tornare in Russia dove ha sempre riscosso un fragoroso successo e stima.

“Tutti i fautori della pace devono intervenire”, ha spiegato Al Bano in un’intervista all’Ansa rivelando anche di aver allargato l’invito ad un’altra icona della musica italiana: Iva Zanicchi.

“La pace sta per arrivare; tutti dobbiamo intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano”, prosegue così il discorso di Al Bano nel merito della sua scelta di tornare a cantare e suonare in Russia nonostante la speranza di farlo a pace già concretizzata sia per ora un miraggio. L’obiettivo, si evince dalle sue parole, è intervenire con l’arte piuttosto che tenersi lontani e spettatori al fine di propiziare proprio la fine delle conflittualità che terribilmente attanagliano le vite umane.

Un intento lodevole quello di Al Bano, una sorta di ‘schiaffo morale’ alla guerra, un gesto – quello di tornare in concerto in Russia – che è ben consapevole di quanto potrà alimentare le polemiche ma che non frenano il suo entusiasmo. “Se ho paura? Rispondo con le parole di Giovanni Paolo II e di Falcone: ‘Piuttosto che avere paura è meglio avere il coraggio di vivere’”.

Il concerto di Al Bano in Russia – previsto per il prossimo 8 giugno 2025 – era in realtà già nell’aria da qualche tempo. Lo stesso cantautore – come racconta Sky Tg24 – aveva raccontato di essere stato contattato dal suo impresario russo che lo aveva appunto allertato sul proposito di realizzare quando prima un ‘concerto per la pace’. Si parlava di agosto-settembre con location la Piazza Rossa di Mosca; l’evento con il cantautore si terrà invece molto prima e in luogo diverso, per l’appunto, a San Pietroburgo.

