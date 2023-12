Al Bano, torna su Canale 5 4 volte 20: perché si chiama così, Romina Power e Celentano/ Curiosità su lui

Al Bano: origine del nome e matrimonio con Romina Power, curiosità sul cantante di 4 volte 20

Canale 5 ha deciso di fare un regalo ai suoi telespettatori più maturi trasmettendo nuovamente lo show di Al Bano 4 volte 20 oggi, 26 dicembre, in prima serata. Lo show venne trasmesso lo scorso maggio in occasione degli 80 anni dell’artista pugliese. E il Corriere della Sera ha voluto ripercorrere la vita privata e soprattutto la carriera di Albano Carrisi, nome all’anagrafe del cantante pugliese, con una serie di curiosità. A cominciare dall’origine del nome, il rapporto con Adriano Celentano, la storia d’amore con Romina Power, i figli, l’incontro con Loredana Lecciso e molto altro.

Il nome Al Bano del cantante pugliese ha un origine curiosa. Lo stesso, infatti, in un’intervista ha spiegato che è stato il padre Carmelo, che è andato a combattere sul fronte albanese durante la seconda guerra mondiale, a decidere il suo nome. Di ritorno disse a sua moglie Jolanda: “Gli albanesi mi hanno salvato e se avremo una femminuccia la chiamerai Alba, se un maschietto Albano. Vedrai che sarà la nostra fortuna.” Il nome d’arte Al Bano, invece, è stata un’intuizione di Adriano Celentano. All’inizio della carriera, infatti, il cantante comincia ad esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano.

Per quanto riguarda la vita privata di Al Bano. Il cantante è stato sposato per più di vent’anni con Romina Power. I due si sono conosciuti giovanissimi sul set del musicarello Nel sole del 1967. I due si sono sposati nel 1970 e della loro unione sono nati quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La scomparsa misteriosa della primogenita nel 1994, però, ha gettato entrambi nello sconforto e dato inizio ad una crisi che li ha portati alla separazione sulla fine degli anni 90. In seguito ha conosciuto Loredana Lecciso con cui ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Jr.

Nello show in onda questa 4 volte 20, martedì 26 dicembre, tra tanti ospiti colleghi e amici ci sarà anche la sua famiglia, l’ex Romina Power (con cui nel 2013 ha ripreso il sodalizio artistico) ed i cinque figli. Grande assente invece Loredana Lecciso. Quest’ultima è stata invitata ma ha declinato l’invito spiegando: “Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia… I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro” In questi giorni ha rivelato di non essere stato scelto in gara a Sanremo 2024 pur avendo presentato, a suo dire, un bellissimo brano.











