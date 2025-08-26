Al Bano non ha peli sulla lingua e lancia una frecciata alla sua ex moglie Romina Power: “Non ha mantenuto i patti”

Una volta si parlava di Al Bano e Romina Power con nostalgia perché sono stati per anni una delle coppie più famose dello spettacolo italiano salvo poi lasciarsi, con un pubblico in lacrime che non ha mai smesso di chiedere il ritorno di fiamma. Poi ci sono state frecciatine, battaglie per mezzo dei giornali, salvo poi decidersi a fare pace. Da quel momento in poi sono tornati a fare i concerti insieme.

Ora è il cantante pugliese a tuonare contro l’ex moglie dalle pagine de La Stampa: “Non ha saputo mantenere i patti secondo i quali fino ai diciotto anni i ragazzi restavano con me a studiare”, concludendo che si è fatto una vita e che che vivere in quella casa senza la voce dei suoi bambini era impossibile.

Ma Al Bano – che ha tuonato contro Amadeus e Carlo Conti – non ha parlato solo dell’ex moglie Romina Power, ma anche della sua attuale compagna Loredana Lecciso: “Ha un cervello eccezionale e parliamo la stessa lingua”. Ci sono state delle crisi, come in tutti quanti i rapporti, ma poi sono riusciti a superarle al meglio.

Poi ha parlato dei figli ovvero Jasmine e Albano Jr: la prima si divide tra lo studio e la sua passione per la musica mentre il secondo ha ancora un esame da fare per poi raggiungere la laurea. A criticare per la prima volta il cantante per il suo concerto in Russia è stata la sua ex moglie alla quale ha risposto che poteva risparmiarsi quella sua uscita infelice.