Al Bano “Vacanze in Italia no, all’Estero sì? Pazzie italiane”/ “Inaccettabile”

Al Bano è una furia e non potrebbe essere altrimenti visto che pensa quello che pensiamo un po’ tutti sull’assurdità delle ultime restrizioni che continuano a favorire alcune categorie e lasciare in ginocchio altre come se il virus potesse scegliere dove, chi e a che ora colpire. L’assurdo che in questi giorni sta facendo discutere arriva da aeroporti pieni di gente pronta a partire per la Spagna (e non sol) mentre in Italia non ci si può spostare nella Regione vicina. Un assurdo che ha lasciato senza parole anche Al Bano che nella sua Puglia ha una struttura ricettiva ormai chiusa da oltre un anno. In diretta a ‘Giletti 102.5’ su RTL 102.5, trasmissione radio condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli ha ribadito: “Non ci si può spostare in Italia, ma all’estero sì. È un assurdo inaccettabile.. vorrei sapere da dove sbocciano queste idee”.

Al Bano “Vacanze in Italia no, all’Estero sì? Pazzie italiane”

Al centro del suo intervento in radio c’è proprio la questione della zona rossa che scatterà da domani in tutta Italia (anche a discapito delle Regioni al momento arancioni) e così Al Bano rilancia: “Sono pazzie italiane, è un assurdo inaccettabile, non so come fanno a sbocciare idee del genere, all’estero sì, ma in Italia non ci si può spostare… Ma i politici ci pensano prima di dire certe cose?”. Il Leone di Cellino San Marco continua poi ribadendo il concetto che forse i politici non si mettono nei panni degli italiani, quelli chiusi in casa da un anno e con le saracinesche abbassate delle loro attività e così rilancia la sua soluzione: “Io capisco che dobbiamo difenderci da questo maledetto virus, ma non anche da quelli che ci impongono il modus vivendi, ma siamo adulti… Basta metterci in una zona al sicuro, spiagge, boschi, montagne ce ne sono, riprendiamo ossigeno”.

