Al Bano vs Ornella Vanoni/ “Io in playback a Sanremo? Chi lo dice non ci sente bene”

Non è Sanremo senza polemiche, questa volta assistiamo ad uno scontro tra titani: Al Bano vs Ornella Vanoni, tema di contrasto il playback. L’artista pugliese e Romina Power avrebbero infatti fatto ricorso ad un brano registrato anzichè cantare live, fattispecie che ha sollevato un polverone sui social network, senza dimenticare l’esibizione – anche questa in playback – dei Ricchi e Poveri. Ecco una carrellata di commenti: «Ci rendiamo conto che ci stanno facendo sorbire una reunion in playback alle 23.40?», «Ma raga i Ricchi e Poveri nella formazione completa dopo anni e anni perché cantano in playback? Dai!», «Playback spudorato». Ed è stata netta la posizione di Ornella Vanoni ai microfoni de Il Giornale: «Non è mica giusto. A Sanremo anni fa Bobby Solo cantò in playback perché stava male, questi sembra che stiano male sempre. E poi perché i Ricchi e Poveri hanno cantato in playback? Dopo quarant’anni non riconoscevano più la bionda?».

AL BANO VS ORNELLA VANONI: “PLAYBACK? CHI LO DICE NON CI SENTE BENE”

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Al Bano, che ha commentato così le polemiche ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora: «Se io e Romina abbiamo cantato i playback a Sanremo? Evidentemente chi lo dice non ci sente bene. Abbiamo cantato tutto dal vivo. C’era solo l’ultimo brano con la base sotto perché dovevamo rispettare certi suoni da studio e dal vivo non si poteva, ma ho cantato dal vivo. Grazie a Dio, me lo posso ancora permettere». Insomma, tensione altissima. Nel corso dell’intervista, Al Bano ha inoltre commentato così un possibile futuro da conduttore del Festival: «A Sanremo sono stato tantissime volte come cantante, perché no lo farei anche da presentatore. Due illustri colleghi, Morandi e Baglioni lo hanno fatto prima di me. Non è il sogno della mia vita, sia ben chiaro, ma se chiamano ci metteremo d’accordo, anche se è un impegno incredibile».

