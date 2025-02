Non l’ha presa molto bene Al Bano Carrisi che ha raccontato a Erretv come sono andate le cose con Sanremo 2025. Il cantante ha risposto alle domande di Federica Gion, svelando retroscena totalmente inaspettati sulla sua non partecipazione al Festival di quest’anno. Secondo Al Bano, inizialmente il suo brano era stato presentato a Carlo Conti la scorsa estate, anzi, ben tre brani destinati a un possibile Sanremo. “Non sono stato accettato a Sanremo e mi ha dato fastidio. Sono stato escluso lo confermo.“, ha dichiarato l’artista di Cellino San Marco, amareggiato dal “tradimento” del conduttore.

Perchè Al Bano ha rifiutato il duetto coi Coma Cose a Sanremo 2025?/ Il retroscena e la scelta de i Righeira

Ha definito le canzoni presentate come “una bomba dopo l’altra”, ma nulla da fare, Carlo Conti non ha scelto il suo nome per Sanremo 2025. Se l’è legata al dito Al Bano Carrisi, che ha detto chiaramente di non aver per nulla accettato questo gesto. Sembra incredulo mentre parla a Erretv, spiegando di essere stato a lungo nell’ufficio del conduttore, che addirittura gli aveva dato consigli sui titoli delle canzoni, ma poi non lo ha preso. Ad ogni modo, una consolazione: i tre brani usciranno molto presto. Avremo da ricrederci anche noi?

Amanda Lecciso "mantenuta" dall'ex marito? Chi è/ L'insinuazione di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Al Bano, la “vendetta” a Sanremo 2025: “Chiamato per i duetti, mi sono rifiutato”

Al Bano Carrisi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo l’esclusione a Sanremo 2025 e lo ha fatto anche con il Quotidiano di Puglia, la sua regione. Qui, ha raccontato che il suo duetto preferito è stato quello di Simona Brancale insieme ad Alessandra Amoroso durante la serata delle cover, dove era stato chiamato per duettare con i Coma_Cose ma non ha accettato visti i precedenti. “Mi hanno chiamato, onestamente me l’hanno chiesto, ma mi sono rifiutato“, ha spiegato Carrisi, che ha voluto rimanere coerente con la scelta fatta sulla sua esclusione dall’Ariston. Ora, non ci resta che scoprire se Al Bano riuscirà a essere tra i big in gara per l’anno prossimo ma soprattutto non ci resta che ascoltare i tre pezzi che secondo lui sarebbero stati in perfetto stile sanremese!