Al di là dei sogni/ Video, su Canale 5 con Robin Williams (oggi, 11 agosto 2019)

‘Al di là dei sogni’ va in onda oggi, 11 agosto 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14,00. Prodotto da Interscope Communications e Metafilmics nel 1998, ‘Al di là dei sogni è una produzione di grande respiro sotto ogni punto di vista, a partire dalla colonna sonora, composta dal musicista Michael Kamen, un nome che nelle sue soundtrack ha sempre lasciato il segno, come in ‘Highlander – L’ultimo immortale (Highlander)’ oppure ‘Robin Hood – Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves’, qualche volta anche nella saga ‘X-Men’ e decine di altri film famosi e amati dal pubblico, amati anche grazie alla sua musica. Alla regia invece Vincent Ward, cineasta neozelandese che i suoi segni li ha lasciati soprattutto nel cinema fantastico. Lo ricordiamo ne ‘L’ultimo samurai’, dirigendo uno strepitoso Tom Cruise, nel ruolo però di produttore, regista invece di ‘Navigator – Un’odissea nel tempo (The Navigator: a Medieval Odyssey)’, a cavallo tra storia e fantascienza, un cineasta davvero interessante, di poche produzioni e regie ma di sicura classe.

Il cast vede soprattutto l’interpretazione drammatica, convincente, come sempre dolcissima di Robin Williams: per l’ex Mork della serie Tv ‘Mork & Mindi’, ‘La leggenda del re pescatore’, ‘Jumanji’, candidato, senza vincerlo, all’Oscar per ‘Goodmorning Vietnam’ ma soprattutto per il delicatissimo e onirico ‘L’attimo fuggente’, un’altra prova convincente, così come è convincente la sua spalla diretta, Cuba Gooding Jr. Ricordiamo Cuba Gooding Jr. per ‘Il principe cerca moglie (Coming to America)’ al fianco di Eriq LaSalle e Eddie Murphy, per ‘Instinct – Istinto primordiale (Instinct)’ al fianco di uno strepitoso Anthony Hopkins, ‘Wrong Turn at Tahoe – Ingranaggio mortale (Wrong Turn at Tahoe)’, questa volta protagonista assoluto, un film che meriterebbe una riconsiderazione anche televisiva.

Al di là dei sogni, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di ‘Al di là dei sogni’. Chris e Annie, lui neurologo all’ospedale, lei è pittrice. Hanno due figli e il loro amore è nato in Svizzera, un colpo di fulmine tanto casuale quanto travolgente. A distanza di tempo si amano ancora, ma il destino si pone sulla loro strada. Chris aiuta alcune vittime di un incidente stradale ma viene travolto da un’auto pirata e muore, Annie è addolorata, ma al limite del tormento emotivo. Il fantasma, l’anima per meglio dire, di Chris non abbandona mai la moglie, la quale cade in profonda depressione senza possibilità d’uscita, motivo per il quale l’uomo defunto si convince ad abbandonarla per amore, per darle la possibilità di soffrire un po’ meno, di rifarsi una vita, risalire la china. Nel suo Paradiso metafisico Chris si ritrova in ambiente irreale, una sorta di quadro montano ispirato dai sogni che coltivava con la moglie quando vivo, un piccolo paradiso in terra nel quale invecchiare assieme. Inizia così il suo viaggio nell’adilà ma mai dimenticando la moglie, sino al finale, però, ovviamente, a sorpresa.

