Al di là del fiume, film su Rete 4 diretto da Nathan Juran

Domenica 11 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, la pellicola di genere western intitolata Al di là del fiume. Si tratta di una produzione Universal International Pictures del 1954 diretta da Nathan Juran, uno tra i primi film maker ad avventurarsi in progetti cinematografici fantasy come Attack of the 50 Foot Woman (1958). Per la parte musicale da notare, invece, la presenza di Henry Mancini, compositore autore dell’iconico brano Moon River in Colazione da Tiffany.

Nei panni del coraggioso Gary Brannon troviamo l’attore Audie Murphy, soldato pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale e protagonista di All’inferno e ritorno (1955). Il crudele Frank Walker è invece interpretato dall’attore Lyle Bettger, ricordato per la sua partecipazione al film vincitore del Premio Oscar Il più grande spettacolo del mondo (1952). Nel cast anche: Walter Brennan, Hugh O’Brian, Lisa Gaye e Mara Corday.

La trama del film Al di là del fiume: un giacimento d’oro in una riserva indiana

Al di là del fiume è ambientato nel violento e profondo West, in particolare in una cittadina del Colorado di nome Crown City. Questo luogo sta subendo un progressivo spopolamento, tanto da essersi ormai trasformata quasi in una città fantasma. Così, nel disperato tentativo di arginare questo fenomeno, viene scoperto un nuovo giacimento di oro che, però, si trova all’interno della riserva della tribù di pellerossa Ute.

Nonostante gli indiani siano di indole pacifica, sono disposti a prendere le armi pur di proteggere il loro territorio dai coloni. In questo scenario entra in azione Gary, un uomo che, benché nutra un profondo odio nei confronti dei nativi americani, è desideroso di preservare la pace e, così, parte in viaggio con la speranza di trovare una nuova miniera aurea.

Ad ostacolarlo vi è Frank Walker, un crudele e facoltoso imprenditore che, a differenza di Gary, vuole scatenare una guerra con i pellerossa per riuscire a mettere le mani sul giacimento nella loro zona. Riuscirà Gary, con l’aiuto di suo padre, ad evitare che avvenga un inutile spargimento di sangue?