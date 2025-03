Al di là della legge, film su Rete 4 diretto da Giorgio Stegani

Venerdì 28 marzo 2025, nel pomerigggio di Rete 4, alle ore 16:25, è in programma il film western del 1968 Al di là della legge, diretto da Giorgio Stegani e con le musiche di Riz Ortolani. I principali attori protagonisti sono Lee Van Cleef, Antonio Sabàto, Lionel Stander, Graziella Granata e Bud Spencer.

Chi è Giovanna, la nuova dama di Uomini e Donne/ Damiano Foti: "C'è molta attrazione fisica"

Lee Van Cleef è stato un attore molto apprezzato per i suoi ruoli in film western e gli amanti del genere lo ricorderanno sicuramente nei film di Sergio Leone come Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Altro attore che ha prestato il suo volto a diversi film western è Bud Spencer, protagonista di film famosi come Dio perdona… io no!, I quattro dell’Ave Maria, Lo chiamavano Trinità e …continuavano a chiamarlo Trinità.

Massimiliano Bruno chi è: malattia, compagna Sara Baccarini, figlio Adriano/ "Temevo di morire, ora felice"

Nel cast del film Al di là della legge spicca anche il nome di Graziella Granata, attrice italiana che ha preso parte a film di successo come Don Camillo e i giovani d’oggi, Il compagno don Camillo e Satyricon.

La trama del film Al di là della legge: la redenzione di un bandito

In Al di là della legge, siamo nella città di Silvertown, dove la diligenza che trasporta le paghe dei minatori viene derubata con maestria da tre banditi. Il colpo è così ben eseguito che nessuno sospetta di loro. Cudlip, il più carismatico del trio, riesce a stringere amicizia con Ben Novak, il nuovo ingegnere responsabile dei trasporti del denaro.

Maura Albites: chi è la mamma di Piero Villaggio e moglie di Paolo/ 63 anni di matrimonio: "Fedele per..."

Quando Ben nota l’abilità di Cudlip con le armi, gli propone di scortare la prossima spedizione di paghe. Cudlip accetta, ma solo per organizzare un altro furto, questa volta senza spargimento di sangue. Tuttavia, durante il viaggio, la diligenza viene assalita da una banda rivale, e solo grazie all’intervento di Cudlip e dei suoi due compagni il denaro arriva salvo in città.

La gente di Silvertown, ignara del passato di Cudlip, lo acclama come un eroe. Ben, grato, lo nomina nuovo sceriffo, affidandogli anche la responsabilità dei trasporti dell’argento estratto dalla miniera. Ma la banda sconfitta non ha intenzione di arrendersi e, approfittando dei festeggiamenti in città, irrompe a Silvertown sequestrando le donne e i bambini riuniti in chiesa.

I banditi chiedono l’argento come riscatto, minacciando di uccidere gli ostaggi. Cudlip, fingendo di assecondarli, organizza una trappola mortale lungo la strada per il confine. Quando i fuorilegge si incamminano con il bottino, cadono nell’imboscata e vengono sterminati.

Nella confusione i vecchi compagni di Cudlip vedono l’occasione per fuggire con l’argento. Ma Cudlip, ormai legato a Ben e alla comunità, cerca di fermarli ed è costretto a uccidere i suoi stessi amici, che si rifiutavano di rinunciare al bottino.

Ferito nell’anima ma determinato a cambiare vita, Cudlip rinuncia all’argento e decide di rimanere a Silvertown, scegliendo definitivamente la legalità e l’amicizia rispetto alla vita fuorilegge.