Al di là della legge, film su Rete 4 diretto da Giorgio Stegani

Domenica 8 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:15, il western intitolato Al di là della legge.

Si tratta di un progetto cinematografico del 1968 co-prodotto da Sancrosiap e Roxy Film, con la regia di Giorgio Stegani, film maker noto proprio per avere realizzato alcuni spaghetti western di successo, tra cui Adiós gringo (1965) e Gentleman Jo… uccidi (1967).

La colonna sonora è invece realizzata da Riz Ortolani, vincitore di un Golden Globe per le musiche di Una Rolls-Royce gialla.

Il cast principale del film Al di là della legge è composto da: Lee Van Cleef, celebre sopratutto per la sua interpretazione in Per qualche dollaro in più; Bud Spencer, ovvero Carlo Pedersoli in uno dei suoi primi western con questo pseudonimo; Antonio Sabàto, che lavorerà nuovamente con Stegani in Milano: il clan dei calabresi (1974); Lionel Stander, che l’anno successivo prenderà parte anche a C’era una volta il West di Sergio Leone; infine Graziella Granata, conosciuta in particolare per la sua partecipazione alla saga di Don Camillo.

La trama del film Al di là della legge: un fuorilegge che assalta la diligenza diventa sceriffo e cambia vita

Al di là della legge è ambientato nella cittadina di Silvertown, dove una banda composta da tre insospettabili criminali ha assaltato la diligenza che trasportava le paghe dei lavoratori del posto.

A capo del gruppo vi è il carismatico Cudlip che, grazie all’amicizia con il responsabile delle paghe Ben Novak, è in grado di avere in anticipo tutte le informazioni al riguardo.

È proprio Novak, inoltre, a chiedere all’amico di scortare la successiva diligenza grazie alla sua abilità nelle armi.

Ovviamente il protagonista accetta, pronto a mettere a segno un nuovo colpo, ma durante il viaggio il carico viene preso di mira da un’altra banda ed è solo grazie all’intervento di Cudlip e dei suoi due complici che il denaro riesce ad arrivare a destinazione.

L’uomo viene quindi accolto come eroe e nominato sceriffo, oltre che diventare responsabile della difesa delle diligenze che trasportano l’argento estratto dalla cava mineraria.

Purtroppo, però, i banditi che Cudlip era riuscito a fermare tornano all’attacco, prendendo in ostaggio le donne e i bambini presenti alla festa per la sua nomina.

Il protagonista riesce a tendere loro un’imboscata e a sterminarli: mentre per i suoi due compagni quella è l’occasione perfetta per impadronirsi del bottino e fuggire, lo stesso non vale per Cudlip, ormai legato agli abitanti della città. Riuscirà l’uomo a cambiare vita e lasciarsi il suo passato criminale alle spalle?