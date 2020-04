Al di qua/ Streaming video diretta tv Rai: stasera il docu-film sui senzatetto

Questa sera alle ore 23.55 andrà in onda su Rai Uno il docu-film “Al di qua“, regia di Corrado Franco, su 40 senzatetto. Questo film documentario completerà il palinsesto della rete ammiraglia Rai per la serata del Sabato Santo: infatti oggi 11 aprile su Rai Uno andranno in onda la Veglia Pasquale celebrata nella basilica di San Pietro da Papa Francesco, una puntata speciale di Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa che parlerà proprio della Veglia di Resurrezione, per i credenti la Messa più importante dell’anno, infine verrà messo in onda appunto questo docu-film Al di qua, molto caro proprio a Papa Francesco.

Il Pontefice ha visto e molto amato il film, tanto da scrivere a Natale 2017 una lettera, indirizzata alla persona che ha fatto avere al Santo Padre una chiavetta Usb con il file del film e finora tenuta inedita, nella quale Papa Francesco ha definito Al di qua come una “preziosa produzione cinematografica che appartiene al cuore di Dio, e pertanto vi incoraggio a non desistere dal proporre capillarmente questo salutare ‘schiaffo’ alla mondanità”.

La sorte dei senzatetto d’altronde sta molto a cuore a Papa Francesco, che li ha ricordati anche nel suo videomessaggio per la Settimana Santa 2020 e ne ha parlato anche con il premier Giuseppe Conte nell’incontro che i due hanno avuto pochi giorni fa.

AL DI QUA, DOCU-FILM SUI SENZA TETTO E L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Nel mezzo della pandemia di Coronavirus, è significativo ricordare che la cappella dell’Ospedale Martini di Torino, dove è stato girato in parte il docu-film Al di qua, è diventata, proprio causa emergenza Covid-19, un reparto con letti e ossigeno annesso. Le bocchette di ossigeno furono predisposte circa trent’anni fa dal dottor Antonio Morra, anestesista ed esperto di Medicina delle catastrofi.

Al di qua è un docu-film di denuncia sociale girato in bianco e nero, sicuramente attuale in questo drammatico periodo di pandemia, durante il quale i senza fissa dimora sono lasciati quasi del tutto a se stessi. A causa della crisi economica derivante dalla pandemia, la povertà e i senza fissa dimora sono destinati a aumentare in tutto il mondo e l’attenzione che Papa Francesco riserva ai senzatetto diviene dunque sempre più significativa e interpella le coscienze di tutti.

Al di qua è stato anche in corsa agli Oscar 2018 come miglior documentario ed è stato finalista ai Nastri d’Argento 2017 e ai Ciak d’Oro dello stesso anno. Il comunicato ufficiale lo definisce “bressoniano/pasoliniano sulla povertà” e così molte recensioni: in casi come questo tuttavia il valore strettamente artistico non è la priorità.



