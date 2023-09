Al Hilal-Al Ryadh: 6 a 0 e debutto show di Neymar/ Video, il brasiliano regala perle

Porta bene all’Al Hilal il debutto di Neymar. La stella della nazionale brasiliana, sbarcatq in Arabia Saudita durante il calciomercato estivo dopo l’addio al Paris Saint Germain, si è presentata nella serata di ieri ai suoi nuovi tifosi con tanto di vittoria da urlo. L’Al Hilal ha infatti battuto per 6 a 1’Al Riyadh, confermandosi così la squadra più forte della Saudi Pro League in questo momento. La partita, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stata a senso unico, con una sola squadra in campo, quella guidata da Jesus, reduce dal successo nel derby contro l’Al Ittihad. Neymar, accolto con un boato dai suoi nuovi tifosi, è sceso in campo per circa 30 minuti e quando la sua squadra era già sul 2 a 0.

Alla fine l’asso verdeoro non è riuscito gonfiare la rete ma si è comunque procurato un rigore ed ha fornito un assist a Malcom. L’Al Ryadh, squadra neo-promossa, ha provato con la tattica della chiusura e della ripartenza, ma è durata però solo mezz’ora, il tempo di permettere a Mitrovic di sbloccare l’incontro su rigore con annesso quarto gol nelle ultime due uscite. Ad inizio secondo tempo arriva quindi il raddoppio a firma Al Shahrani dopo un bell’assist di Milinkovic Savic, ex Lazio.

AL HILAL, 6 A 0 CONTRO L’AL RIYADH: TRE GOL NEGLI ULTIMI DIECI MINUTI PER NEYMAR AND CO

Al 64esimo c’è l’ingresso in campo di Neymar che fa esaltare il King Fahd Stadium, e dopo pochi minuti l’ex PSG regala ad Al Dawsari la palla per il momentaneo 3 a 0. Ormi l’Al Riyadh e definitivamente capitolato e nel finale di gara subisce tre reti nel giro di dieci minuti: prima con Malcom, ancora su assist di Neymar, quindi con Al Dawsari per una doppietta personale, e poi con un calcio di rigore conquistato dall’ex Paris Saint Germain ma lasciato al compagno di squadra. Al 96esimo arriva il gol della bandiera per gli ospiti con Al Zaqan.

