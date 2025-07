Al lupo Al lupo, film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone

Domenica 13 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:45, la commedia drammatica intitolata Al lupo Al lupo. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 1992 da Cecchi Gori con la regia di Carlo Verdone, arista che ha ricoperto in numerose occasioni il doppio ruolo di attore e regista a partire da Un sacco bello (1980) fino a Si vive una volta sola (2021). La colonna sonora è realizzata da Manuel De Sica, cognato di Verdone e fratello di Christian De Sica, venuto a mancare prematuramente a causa di un infarto.

Il protagonista di Al lupo al lupo è interpretato dallo stesso Carlo Verdone, affiancato da attori come Francesca Neri e Sergio Rubini, oltre che dalla sua stessa figlia Giulia.

La trama del film Al lupo Al lupo: un padre scomparso e tre fratelli che lo cercano

Al lupo Al lupo ha inizio con il famoso pianista Vanni (Sergio Rubini) che durante una delle sue esibizioni si accorge che suo padre non è presente. L’uomo si precipita così a casa, ma anche qui nessuna traccia del genitore e nessun indizio di dove possa essere finito. L’unica possibilità di riuscire a scoprire qualcosa risiede nelle altre chiavi presenti in casa, ovvero quelle delle loro casette al mare e in campagna.

È così che telefona immediatamente a sua sorella Livia (Francesca Neri), che però sta passando un momento molto difficile nel suo matrimonio. La donna decide di aiutarlo, anche e sopratutto per evitare di dover partire con il marito. I due arrivano nella casa in campagna, ma al posto del padre trovano il loro fratello maggiore Gregorio (Carlo Verdone), un uomo dalla vita sregolata e che lavora come disc jockey.

Ha inizio, così, un’accesa discussione familiare e lo stesso Gregorio informa i suoi fratelli di avere sentito il padre qualche giorno prima. Nel frattempo scovano il biglietto di una premiere che si sarebbe tenuta in Toscana e così Gregorio e Vanni decidono di raggiungere la location, mentre Livia dovrebbe recarsi alla casa al mare. La donna, invece, approfitta della situazione per incontrare il suo amante Paolo, ma ben presto la sua bugia viene alla luce e da questo momento si susseguono una serie di malintesi e incroci sentimentali che però porteranno i tre fratelli a ricucire il loro rapporto. Riusciranno, però, a scoprire dove si nasconde il loro padre?

