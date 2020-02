Al Pacino contro ex fidanzata Meital Dohan/ “Io vecchio? Non mi sento così, tra noi…”

Ottanta anni e non sentirli per Al Pacino che recentemente è tornato single dopo la fine della sua relazione con la fidanzata Meital Dohan. La differenza di età tra i due alla fine si è fatta sentire e la donna non ha potuto negarlo. Con la metà esatta degli anni, l’attrice israeliana nei giorni scorsi aveva annunciato di non essere più in grado di portare avanti la sua relazione con il volto di Hunters, dichiarando, come riferisce DireDonna: “Ho cercato di negarlo, ma a dire il vero ora lui è già un uomo anziano, quindi, pur con tutto il mio amore, non è durata”. Non solo, oltre a dargli del vecchio l’attrice ancor meno elegantemente aveva rivelato anche una mancanza di generosità da parte dell’attore celebre per pellicole del calibro di Scarface e Il Padrino. E’ quanto emerso dalle sue parole: “Mi ha comprato solo dei fiori. Come posso dire educatamente che non gli piaceva spendere soldi?”. A distanza di alcuni giorni Al Pacino è stato interpellato dalla stampa proprio sulle dichiarazioni della sua ex e a differenza sua si è dimostrato decisamente più elegante nelle risposte fornite ai giornalisti.

AL PACINO CONTRO EX FIDANZATA MEITAL DOHAN SUL TEME “ETÀ”

Pur non volendo entrare nel merito della polemica sollevata dalla giovane ex fidanzata Meital Dohan, l’attore Al Pacino ha voluto tuttavia togliersi qualche sassolino dalla scarpa commentando: “Non ho letto le sue dichiarazioni, mi sono state risparmiate. Di solito le mie relazioni durano a lungo, e quando invecchi parli di periodi molto lunghi, ma qui è stato impossibile continuare”. Al Pacino ha dunque lasciato intendere che l’età, probabilmente, ha rappresentato solo una scusa per la fine della loro storia. A proposito però delle motivazioni fornite dalla ex compagna, l’uomo ha chiarito il suo punto di vista in merito: “L’età è solo un numero, tutto dipende da dove ti porta la tua vita, da come ti comporti specialmente quando hai a che fare con la fama, una cosa a cui ti devi adeguare. Io non mi sento vecchio, non so come mi sento. Certo, sino a che ho appetito intendo continuare a lavorare”. Tuttavia l’attore non ha voluto insistere sulla polemica avviata dalla ex, decidendo di mettere un punto decisivo sulla loro storia onde evitare ulteriori speculazioni: “Basta così, di solito non parlo di queste cose. Lo sanno tutti, non parlo neanche di politica. Semplicemente sono cose personali”.

