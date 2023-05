Al Pacino papà per la quarta volta?/ La compagna Noor Alfallah sarebbe incinta…

Al Pacino: la compagna è in dolce attesa? L’indiscrezione

Una delle leggende del cinema internazionale, Al Pacino starebbe per ridiventare padre. Secondo TMZ, la compagna dell’attore, Noor Alfallah aspetterebbe un bambino. La coppia, dunque, nonostante la grande differenza d’età, avrebbe deciso di allargare la famiglia.

Harry e Meghan Markle sull'orlo del divorzio?/ Lui si rifugia in un resort di lusso

Secondo la stampa estera la gravidanza della 30enne sarebbe agli sgoccioli, ovvero all’ottavo mese. Mancherebbe solo un mese ad Al Pacino per diventare papà per la quarta volta. L’attore di Scarface e Il Padrino ha avuto tre figli con due donne differenti: due da Beverly D’Angelo e uno con Jan Tarrant: “Al Pacino … la fidanzata dell’attore 82enne è a un mese dal parto. Noor Alfallah è incinta di 8 mesi, dicono le nostre fonti. Il 29enne è legato a Pacino dall’aprile 2022” si legge su TMZ che parla di diverse fonti che hanno confermerebbero la notizia.

MARTA E STEFANIA BIFANO, FIGLIE DI IDA DI BENEDETTO/ "Un conflitto perenne, mi hanno torturato!"

Al Pacino e la passione per il cinema: “Avevo 5 anni…”

Al Pacino, ai microfoni de Le Figaro, ha svelato come è nata la passione per il cinema: “Mia madre mi portava al cinema ogni sabato ed era un momento speciale” Poison, con Ray Milland: “La scena in cui mette sottosopra il suo appartamento alla ricerca di una bottiglia di whisky mi affascinò. Avevo solo 5 anni. Mi piaceva quella sensazione“.

L’attore de Il Padrino ha poi rivelato: “Nessuno film mi ha mai fatto venire voglia di smettere di recitare. Tuttavia so quanto sia faticoso fare un film, anche mediocre, sapendo che nessuno vuole farlo. Penso che la pressione che deriva da questo lavoro, gli orpelli del successo e della fama possano certamente far venire voglia a un attore di smettere di recitare. È quello che ho fatto per quattro anni a metà degli anni Ottanta”.

GIULIANO URBANI, COMPAGNO DI IDA DI BENEDETTO/ "Prima di lui fui costretta a sposarmi, avevo 16 anni e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA