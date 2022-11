Al Shahrani, infortunio choc/ Video: violenta ginocchiata in faccia di Al Owais

Al Shahrani, infortunio choc: paura per il giocatore dell’Arabia Saudita

Paura nei minuti finali di Argentina Arabia Saudita, prima gara del gruppo C del Mondiale di Qatar 2022. Negli otto minuti di recupero assegnati dall’arbitro, Al Shahrani si è reso protagonista di uno sfortunato e scioccante infortunio, che ha tenuto con il fiato sospeso i giocatori in campo, le panchine e i tifosi presenti allo stadio. Il terzino dell’Arabia Saudita è stato colpito da una violenta ginocchiata del portiere Al Owais: il compagno, in uscita, ha sferrato un colpo al volto del difensore, involontariamente. Il giocatore è immediatamente crollato a terra e i compagni dell’Arabia hanno richiesto l’intervento dello staff medico.

Diretta/ Turris Pescara (risultato 2-3): finale folle, delfini OK ma che sofferenza

Per lunghi minuti, Al Shahrani è rimasto a terra, circondato dai compagni e dai genitori dell’Argentina. Al Owais è invece crollato a terra in lacrime, davanti la propria porta, evidentemente preoccupato per il compagno di squadra, colpito involontariamente.

Argentina Arabia Saudita, paura per Al Shahrani

Dopo aver colpito involontariamente Al Shahrani al volto con una violenta ginocchiata, Al-Owais è scoppiato in lacrime, invocando a gran voce l’ingresso dei soccorsi. Tanta la preoccupazione per il terzino dell’Arabia Saudita, colpito proprio in maniera accidentale dal portiere, uscito dalla propria porta per respingere un cross avversario. Dopo qualche minuto di paura, Al-Shahrani ha alzato il pollice per indicare di star bene ed è uscito dal campo cosciente, anche se con l’aiuto della barella.

Diretta/ Usa Galles (risultato finale 1-1): Bale salva i Dragoni Rossi dal KO!

Adesso il terzino dell’Arabia Saudita, uno dei migliori in campo nel corso della sfida con l’Argentina, la prima del gruppo C del Mondiale in Qatar, sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Dopo l’infortunio, il tempo di recupero si è prolungato, facendo arrivare la gara addirittura al 103′.

Awful collision in the Argentina vs Saudi Arabia game for Yasir Al Shahrani. Lets hope he is okay after this. pic.twitter.com/ihOFIHqJeK — Thomas Casey 💯 World Cup 2022 ❤️ (@TomCaseyPhotos) November 22, 2022

LEGGI ANCHE:

Pistocchi: "La Fifa ha tradito il calcio"/ "Infantino? Chiude gli occhi e intasca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA