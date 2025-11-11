Cosa ci dice la visita di Al Sharaa alla Casa Bianca da Trump: sanzioni, Isis, basi militari e non solo. Il futuro di Siria e Medio Oriente contro l'Iran

COSA CI DICE LA VISITA DEL PRESIDENTE SIRIANO ALLA CASA BIANCA

Da membro sanguinario e battagliero di Al Qaeda, ad “eroe” anti-Assad e soprattutto anti-Isis: stiamo parlando ovviamente del Presidente della Siria Al Sharaa, noto fino a qualche anno fa come Abu Muhammad al Jolani, da ieri nuovo protagonista del Medio Oriente “riconosciuto” e celebrato dalla visita ufficiale alla Casa Bianca dal Presidente americano Donald Trump. Da tagliagole a simpatico entertainer in grado di giocare a basket con i vertici Usa in scioltezza, accolto come un paladino della “rinascita siriana” dopo oltre trent’anni di regime Assad a Damasco.

La visita tenutasi lunedì pomeriggio a Washington ha viso Ahmed Al Sharaa intestarsi la preziosa alleanza con gli Stati Uniti, già evidente in questi primi mesi di reggenza alla guida della Siria, con funzione strategica in vista del riassetto generale del Medio Oriente post guerra a Gaza. Le sanzioni sospese per 180 giorni (tranne le transazioni con Iran e Russia, che permangono sotto stretto sanzionamento), in attesa che il Caesar Act anti-Damasco venga revocato dal Congresso, così come la rimozione di Al Sharaa dalla lista dei terroristi ricercati, sono i segnali di massima normalizzazione dei rapporti in corso tra Usa e Siria.

Nel colloquio nello Studio Ovale Trump in persona ha apprezzato l’operato dell’ex Al Jolani nella liberazione dal regime di Damasco, sottolineando come ora «la Siria potrà divenire un Paese di grande successo». Dopo che già il Fondo Monetario Internazionale si era detto disponibile durante l’incontro Al Sharaa-Georgieva ad aiutare la Siria nella fase di trasformazione e transizione, ora la Casa Bianca mette il sigillo politico (ed economico) di un’ulteriore allargamento dell’alleanza occidentale nei Paesi Arabi, comprendendo Arabia, Emirati, Qatar ed Egitto.

DA AL QAEDA ALLA COALIZIONE ANTI-ISIS: LA “GIRAVOLTA” DI AL SHARAA, NUOVA PEDINA ANTI-IRAN

Insomma, è un Iran sempre più solo quello che viene messo a punto dall’alleanza stretta tra Trump e Israele, con la conferma che l’ex grande nemico di Al Qaeda ora sarà parte integrante di una coalizione anti-Isis, ancora presente in parte nella Siria dilaniata dai decenni di reggenza Assad. Sebbene in piccola parte, negli anni di guerra civile violentissima a Damasco, Al Sharaa ebbe un ruolo di sostegno allo Stato Islamico: ora però la “giravolta” compiuta a 360° con il sostegno dell’Occidente si realizza con la visita alla Casa Bianca e la quasi totale eliminazione di ogni sanzione che gravava sul conto di Damasco.

Dopo aver rovesciato (anche con l’aiuto americano) il regime di Assad lo scorso dicembre, Al Sharaa si prepara ad una lunga fase di transizione interna, dove però non mancano scontri e eccidi di massa di chiunque non accetti il cambio di regime: è tutt’altro che un Paese normalizzato ad oggi, anche se il “gioco” di sponda che l’America intende operare con la Siria è un rischio calcolato per poter seguire la vecchia regola del “il nemico del mio nemico è mio amico”.

Tra i principali risultati ottenuti da Al Sharaa – oltre a non essere più considerato un terrorista islamista ricercato a livello internazionale – vi è appunto la messa a punto degli accordi per eliminare le sanzioni, il sostegno nella lotta al terrorismo interno, e gli aiuti economici e umanitari per risollevare una popolazione distrutta da anni di guerra: in tutto questo però Trump ottiene a sua volta una base militare americano vicino a Damasco, oltre al sostegno nella lotta all’Isis che ancora permane in Medio Oriente.

L’esito più grande però deve ancora arrivare, ovvero il completo isolamento dell’Iran degli Ayatollah nella composizione del “prossimo” Medio Oriente post-Gaza: sfilare anche Damasco dall’ombra lunga di Teheran è un punto enorme a favore della politica estera trumpiana, con il sostegno della Turchia di Erdogan (che ha giocato un ruolo oscuro ma prezioso in tal senso) e con l’ok comunque “sospettoso” di Israele. Gli Accordi di Abramo con tutti i Paesi arabi (escluso l’Iran e lo Yemen, ovviamente) sarebbe un grande risultato, ma resta comunque guardinga Tel Aviv vedendo il “curriculum” e le peculiarità di chi fino all’altro ieri si faceva chiamare Al Jolani e di mestiere perseguitava cristiani, ebrei e chiunque non fosse allineato all’islamismo radicale.