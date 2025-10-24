In occasione della Roma Art Week l'hotel TH Carpegna Palace ospiterà una mostra d'arte dedicata alla materia: sette gli artisti esposti

È stato inaugurato nella giornata di ieri – giovedì 23 ottobre 2025 – in occasione dell’apertura della Roma Art Week un allestimento di arte contemporanea presso l’hotel TH Carpegna Palace che mira a creare una vera e propria fusione tra l’arte e gli spazi vivi della struttura alberghiera, cercando un dialogo in cui spazio, materia e relazione si intrecciano tra loro facendo perdere di vista ai visitatori i reali confini tra i tre elementi.

ARTE/ "Litaniae", la nuova vita dell'opera di Deluigi, prima scartata e poi "benedetta" da due papi

L’allestimento al TH Carpegna Palace è stato fortemente voluto da Daniele Santaniello che ha affidato la realizzazione all’art manager Michele Crocitto e la direzione artistica ad Antonia Ciampi: lo slogan della mostra è “Art is hospitality, hospitality is art” nel tentativo di creare quel già citato filo conduttore tra l’arte e l’ospitalità tipica di una struttura alberghiera; mentre gli artisti esposti – e ci torneremo – sono sette, con opere dedicate al tema della materia.

Venti di Ottobre 2025, sabato 18 e domenica 19 ottobre/ Il programma della rassegna della Fondazione Bassiri

Prima di arrivare agli artisti, vale la pena sottolineare che gli stessi ambienti del TH Carpegna Palace mirano a essere vere e proprie opere d’arte parte dell’allestimento: gli hotel, infatti, per antonomasia sono luoghi in cui il passaggio, la pausa e la vita si intrecciano, amplificando il potere espressivo delle opere esposte che non sono più “distanti” dall’osservatore, ma lo invitano a riflettere in un vero e proprio esperimento di coabitazione.

Chi sono gli artisti esposti al TH Carpegna Palace per la Roma Art Week: il loro dialogo tra meteria e arte

Come dicevamo prima, tra la hall e i corridoi del TH Carpegna Palace troveranno temporaneamente la loro abitazione le opere di sette differenti artisti, veri e propri “maestri” del dialogo tra materia, spazio e arte: tra loro troveremo, per esempio, Ciro Rispoli impegnato nel tentativo di abbattere il sottile confine tra arte e artigianato con un’esposizione in cui i protagonisti assoluti sono i vasi in ceramica e i pendoli in bronzo.

FOTOGRAFIA/ Salbitani e Merisio tra ombre e luci, scoprire il mondo per capire se stessi

Spazio al TH Carpegna Palace avranno anche le opere a metà tra Michelangelo, Caravaggio e Fontana di Moreno Bondi che con i suoi marmi “pittorici” riesce a intrecciarsi perfettamente con l’ambiente unico dell’hotel romano in uno degli esempi più riusciti di quel dialogo che l’allestimento mira a creare; mentre più surrealiste, quasi sospese tra sogno e realtà, sono le opere di Pietro Gottuso che non mirano a raccontare nulla, ma a lasciare un dubbio che lo spettatore deve colmare.

Presente nelle aree del TH Carpegna Palace anche la stessa Antonia Ciampi che ha deciso di proporre una serie di opere eccezionalmente tattili che hanno un certo retrogusto emotivo ed evocativo, rendendo l’arte “democratica” e aperta al pensiero e alle sensazioni dei singoli fruitori; così come il giovanissimo Saverio Bonelli riprende l’insegnamento di Baudelaire per sorprendere, inquietare e stranire chi si ferma a osservare le sue installazioni per farlo – innanzitutto – riflettere sulla natura dell’uomo.

Infine, gli ultimi due artisti esposti al TH Carpegna Palace sono Oscar Baccillieri e Paolo Franzioso che hanno fatto degli “scarti” l’oggetto e il soggetto della loro arte: il primo, infatti, recupera ciò che gli artisti tendono a lasciarsi alle spalle, creando – come nell’opera “Seven Dwarves” – delle vere e proprie critiche contemporanee; mente il secondo crea dei collage in cui il mondo bambinesco delle fiabe si intreccia con una viva e due – talvolta anche ironica – critica alla modernità del presente.