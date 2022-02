Al via la Scuola di Formazione Politica 2022, “Imparare a governare”

“Imparare a governare. Per un’etica della leadership” è il tema della IV edizione della Scuola di Formazione Politica organizzata a Milano da Società Umanitaria, Fondazione per la Sussidiarietà e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine.

Al corso, che comprende 5 lezioni, si può partecipare in presenza in Via San Barnaba 48 a Milano, o a distanza. Le lezioni si svolgono il venerdì dalle 15 alle 18: il 25 marzo, l’8, il 22 e il 29 aprile e il 13 maggio.

La quota di partecipazione è di € 150, ridotta a € 50 per gli studenti fino a 25 anni.

“Imparare a governare” è il tema della serata inaugurale, il 7 marzo alle 20.30 nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano in Via San Barnaba 48, aperta al pubblico e trasmessa in streaming.

All’inaugurazione intervengono Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria, Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Paola Severino, già Ministra della Giustizia e Presidente SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine.

I docenti del corso sono manager come Alessandro Profumo, AD Leonardo e Manuela Soffientini, Presidente Electrolux Italia, dirigenti pubblici, fra i quali Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministratori pubblici, come Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, rettori universitari come Giovanna Iannantuoni, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Francesco Cuperto, del Politecnico di Bari e rappresentanti sindacali e del Terzo Settore, come Claudia Fiaschi, già portavoce del “Forum Terzo Settore” e Massimo Bonini, Segretario generale CGIL Milano. Per iscriversi alla scuola e per partecipare all’evento inaugurale basta andare sul sito della Fondazione per la Sussidarietà (www.sussidiarieta.net).

