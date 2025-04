Ala, Trento: la città della musica amata da Mozart

Ala è un comune della provincia autonoma di Trento ed è la proposta del Trentino Alto-Adige per la finale de Il Borgo dei Borghi 2025. Con le sue sontuose piazzette, i pittoreschi vicoli e cortili e gli sfarzosi edifici nobiliari, crea intorno a sé la tipica e antica atmosfera dal sapore barocco.

Una ridente cittadina definita come la città di velluto, rappresentante un meraviglioso borgo posto nella parte meridionale del Trentino.

I visitatori non possono perdere l’occasione di visitare il Museo del Pianoforte Antico, che consente di far parlare di questo borgo pure come città musicale. Ciò considerando che, all’interno di questo museo, si realizzano dei seminari con artisti molto conosciuti a livello internazionale da secoli, tanto che anche Mozart tenne un concerto tra queste mura.

Un prezioso gioiello col suo passato feudatario è indubbiamente il castello di Avio, che si può contemplare di passaggio da Verona verso zona nord sull’Autobrennero. La stanza dell’amore coi suoi affreschi dal carattere profano, permette ai visitatori di immergersi nel passato medioevale, tra cavalieri e dame.

Il Borgo dei Borghi 2025, l’artigianato tessile con i maestri del velluto di Ala

Il periodo natalizio è perfetto per i visitatori, in quanto l’atmosfera diventa ancora più magica per la presenza dei caratteristici mercatini di Natale. Questi ultimi vengono organizzati nei palazzi posizionati nella zona storica, che offrono ai turisti numerosi e coinvolgenti spettacoli di arte, poesia e musicali. Per assaporare, così, un Natale tipicamente barocco, grazie a questi scenari estremamente pittoreschi che vi faranno tornare indietro nel tempo. Una delle tradizioni più accentuate di Ala è indubbiamente quella inerente la tessitura e la produzione di stoffe pregiate. Durante il Settecento, infatti, il borgo divenne un centro molto famoso per la sua produzione del velluto. Ecco il motivo per cui viene associata a questo tessuto così elegante e di pregio.

Nel mese di luglio ad Ala si tiene una caratteristica festa in costume, che dà modo di poter pregustare anche vari piatti tipici del luogo.

In più, sempre nel periodo estivo il borgo si trasforma nello spettacolare scenario di concerti e incontri con noti artisti, nei palazzi e nelle sue piazze. Mentre per i più sportivi, in zona si organizzano varie attività all’aperto come ad esempio le pedalate in bici e il “nordic walking”, ovvero la classica camminata nordica. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Ala