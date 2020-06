Alaba all’Inter?/ Piace il terzino sinistro in scadenza nel 2021, ma che concorrenza

L’Inter è alla ricerca di un esterno in vista della sessione di calciomercato estiva. Tanti i nomi caldi per le fasce, a cominciare dal talento di casa Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, ma attenzione anche alle alternative per la sinistra, come ad esempio David Alaba. Secondo quanto raccontato dal collega Alfredo Pedullà, per ora non si può parlare di vera e propria trattativa, ma vi sarebbe comunque un forte interesse per il giocatore del Bayern, alla luce delle qualità di Alaba, che può giocare sia a sinistra ma anche in posizione di centrale e all’occorrenza anche come mediano, sia per la sua esperienza. Inoltre, aspetto tutt’altro che da sottovalutare, il contratto del calciatore scadrà al 30 giugno dell’anno che verrà, di conseguenza si potrà acquistare con un forte sconto rispetto al prezzo normale. Il problema principale circa un’eventuale trattativa per Alaba è rappresentato dalla fortissima concorrenza, visto che Alaba sarebbe nel mirino anche di Juventus, Paris Saint Germain e Real Madrid, giusto per citare le squadre maggiormente interessate.

ALABA-INTER, NON MANCANO LE ALTERNATIVE

Alaba, 28 anni, viene valutato da Transfermarkt attorno ai 50 milioni di euro, e quest’anno ha disputato ben 36 partite, di cui 27 in Bundesliga, ovviamente in maglia Bayern Monaco, quattro in Champions League, altrettante in Coppa di Germania e un match di Supercoppa nazionale. Un gol messo a segno e due assist completano i dati della stagione 19-20 del terzino mancino. Marotta sta prendendo in considerazione anche altri nomi, a cominciare da Benjamin Mendy del Manchester City, riporta sempre Pedullà, anche se anche in questo caso siamo solo a livello di interesse preliminare. Mohamed Fares della Spal potrebbe essere invece una bella scommessa, giocatore che i ferraresi avevano pagato ben 12 milioni di euro, prima di un grave infortunio. In lista infine anche Emerson Palmieri, già vistosi alla Roma e nelle maniche di Antonio Conte, ma anche in questo caso c’è la Juventus in pole.



