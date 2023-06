Alabama, Corte Suprema: “Va creato secondo distretto per elettori neri”/ Vittoria per il Voting Rights Act

Giovedì la Corte Suprema divisa ha affermato che il legislatore dell’Alabama avrebbe dovuto creare un secondo distretto congressuale in cui gli elettori neri avessero la possibilità di eleggere un rappresentante di loro scelta. La decisione, presa dal giudice capo John G. Roberts Jr., arriva dopo che di recente varie decisioni che hanno indebolito le disposizioni della legge. A lui si sono uniti il giudice conservatore Brett M. Kavanaugh e i tre liberali della corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson. “Non vediamo alcun motivo per disturbare le accurate conclusioni fattuali della Corte distrettuale“, ha scritto Roberts.

La sentenza di giovedì conferma la decisione di un un collegio di tre giudici che ha eliminato la nuova mappa del Congresso dell’Alabama, che includeva solo un distretto congressuale con una maggioranza di elettori neri anche se gli afroamericani costituiscono più di un quarto della popolazione dello stato. “Questa decisione è una vittoria cruciale contro il continuo assalto di attacchi ai diritti di voto”, ha affermato Deuel Ross, consigliere senior del Fondo per la difesa legale, che ha discusso il caso davanti al tribunale a ottobre. “L’Alabama ha tentato di riscrivere la legge federale dicendo che la razza non aveva posto nella riorganizzazione distrettuale. Ma a causa della sordida e ben documentata storia di discriminazione razziale dello stato, la razza deve essere usata per porre rimedio a quel passato e garantire che le comunità di colore non siano escluse dal processo elettorale“.

La decisione del giudice

Nicholas Stephanopoulos, esperto di diritti di voto presso la Harvard Law School, ha definito la decisione “uno sviluppo assolutamente sbalorditivo” dell’Alabama, sulla base delle recenti decisioni della corte. La sentenza ha suscitato critiche da parte del giudice Clarence Thomas, che ha scritto che la questione è se il Voting Rights Act “richieda allo Stato dell’Alabama di ridisegnare intenzionalmente i suoi distretti congressuali di lunga data in modo che gli elettori neri possano controllare un numero di seggi approssimativamente proporzionale alla quota della popolazione dello Stato”. Il giudice Thomas insieme a Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch e Amy Coney Barrett avevano precedentemente sospeso la decisione del tribunale di grado inferiore.

La legislatura controllata dai repubblicani dell’Alabama ha ridisegnato la mappa del Congresso dello stato nel 2021 per tenere conto del censimento del 2020. Ha mantenuto un unico distretto in cui gli elettori neri costituiscono la maggioranza. Quel distretto ha da tempo eletto un democratico, mentre gli altri sei distretti dello stato sono rappresentati da repubblicani. La Sezione 2 del Voting Rights Act vieta pratiche per cui le minoranze razziali “hanno meno opportunità di altri membri dell’elettorato di partecipare nel processo politico e di eleggere rappresentanti di loro scelta”. I giudici hanno concluso che i legislatori dell’Alabama avrebbero dovuto disegnare un secondo distretto “in cui gli elettori neri o costituiscono una maggioranza per votare o qualcosa di abbastanza vicino ad essa”.











