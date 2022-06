Alabama Luella Barker, figlia di Travis Barker/ Il rapporto con Kourtney Kardashian

Alabama Luella Barker, seconda figlia del batterista dei Blink-182

Alabama Luella Barker è la figlia di Travis Barker. Il batterista dei Blink-182 si è sposato una prima volta con Melissa Kennedy nel 2001, ma il matrimonio è durato meno di un anno. Nel 2004 si è poi risposato con l’attrice televisiva ed ex-playmate Shanna Moakler con la quale ha avuto due figli: Landon Asher, nato il 9 ottobre 2003, e Alabama Luella, nata il 24 dicembre 2005. Intervistato da Young Hollywood, show di YouTube, Travis ha rivelato che il nome della figlia è ispirato a film “Una vita al massimo”: la protagonista interpreta da Patricia Arquette si chiama Alabama Whitman. Barker è molto legato anche ad Atiana De La Hoya, figlia di Shanna Moakler nata dalla precedente relazione con il pugile Oscar De La Hoya. Alabama, insieme alla famiglia Barker, è stata protagonista del reality show Meet the Barkers prodotto da MTV. Nel 2006 il batterista e la moglie hanno divorziato.

Ida Platano felice con un volto noto del Trono Over/ Tina Cipollari commenta così…

Il difficile rapporto con la madre Shanna Moakler

A maggio 2022 Travis Barker ha sposato Kourtney Kardashian. La figlia Alabama ha accolto a braccia aperte la nuova compagna del padre. Lo scorso aprile, in occasione del compleanno dell’influencer, al figlia di Barker ha dedicato un post alla futura matrigna: “Buon compleanno a colei che presto sarà la migliore matrigna che potrei chiedere! Ti meriti il ​​mondo”. Il dolce augurio è stato accompagnato da una foto di Alabama insieme a Alabama, Kourtney e la sorellastra Atiana. L’anno scorso, sia Alabama che Landon hanno accusato la madre Shanna di essere un genitore assente: “Tutti pensano che mia madre sia fantastica… Mia madre non è mai stata completamente nella mia vita, potete smetterla di dipingerla come una mamma straordinaria“, ha affermato la ragazza tramite Instagram nel maggio 2021. “Non è mai stato nelle nostre vite e non è nelle nostre vite come lo è nostro padre”, aveva ribadito Landon su TikTok.

LEGGI ANCHE:

Fedez torna sul palco a Love Mi, dopo il tumore/ "I medici erano stati chiari..."Elisabetta Gregoraci: "Il GF Vip? Mi ha aiutata"/ "Può essere devastante ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA