Aladdin/ Su Rai 1 il film live action con Will Smith nei panni del Genio

Aladdin, film su Rai 1: il cast

Aladdin è un film del 2019 di genere fantastico, avventura, commedia e sentimentale, che andrà in onda il giorno 27 dicembre su Rai 1 alle ore 21.25. Il film è stato creato in lingua originale inglese, diretto da Guy Ritchie, prodotto da Dan Lin, Jonathan Eirich con la collaborazione di Kevin De La Noy e Marc Platt. La sceneggiatura e la scenografia sono stati affidati rispettivamente a John August, Guy Ritchie e a Gemma Jackson, mentre le musiche a Alan Menken.

I Flintstones in viva Rock Vegas/ Su Italia 1 il film con Stephen Baldwin

I costumi e il trucco sono stati curati da Michael Wilkinson e da Chris Lyons. Il film è stato prodotto per la casa di distribuzione Walt Disney Studios Motion Pictures, in collaborazione con la Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions. Tra gli attori principali del cast ci sono Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen e Numan Acar.

All'improvviso... l'amore/ Su Canale 5 il film romantico con Kim Riedle

Aladdin, la trama del film

Aladdin è un giovane ladro che risiede nel regno di Agrabah con la sua scimmia Abu, che aiuta e stringe un’amicizia con la principessa Jasmine, che non vuole sposare un principe solo per questioni politiche. Intanto Jafar, il Gran Visir, trama per ottenere il potere insieme al suo pappagallo Iago, pensando di possedere una lampada magica.

Quest’ultima si trova nella Caverna delle Meraviglie insieme ad altri tesori e solo una persona degna può entrarci. Jafar lo identifica con Aladdin, che viene notato da Jafar dopo essere entrato di nascosto nel palazzo reale per ridare a Jasmine il suo braccialetto. Aladdin si reca presso la caverna sotto ordine di Jafar, prendendo un tappeto e la lampada tanto ricercata. Aladdin e la sua scimmia consegnano la lampada a Jafar, ma li inganna buttandoli nella grotta. Si accorge tardi che Abu gli aveva sottratto la lampada poco prima e Aladdin rimasto intrappolato sfiora la lampada, da cui esce il Genio che ci vive dentro.

Christmas at Plaza/ Su Rai 2 il film con Ryan Paevey e Bruce Davison

Esprime 3 desideri e insieme riescono ad uscire dalla caverna, diventando un principe. Dopo una festa organizzata dal Sultano per lui, Aladdin porta Jasmine per la città col suo tappeto magico, riuscendo però a scoprire la sua vera identità. Anche Jafar lo scopre e lo minaccia per la lampada, gettandolo poi in mare.

Riesce a salvarsi grazie all’aiuto del Genio, di Abu e del tappeto magico, ma intanto Jafar sta sposando Jasmine. Appena in tempo arriva Aladdin e sconfigge con una serie di strategie ingegnose Jafar, riportando la tranquillità e sposandosi dopo un po’ di tempo con Jasmine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA