Alain Chantal e Muriel Satti, figli Bobby Solo/ Dal problema con la droga alle torte!

Alain Satti e la lotta alla dipendenza dalle droghe

Alain Chantal e Muriel Satti, sono i tre figli di Bobby Solo e Sophie Teckel, gli stessi che i due hanno un po’ messo da parte per dare precedenza alle loro carriere, con tutti i problemi e gli intoppi del caso. Il più noto, anche alle cronache, è proprio Alain Satti, il primo della coppia, che da giovane ha dovuto lottare tanto contro la droga e la dipendenza da eroina, incubo in cui è finito all’età di 18 anni. Solo l’intervento del padre e il fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, riuscì a tirarlo fuori da quei guai rivelando poi di come da ragazzino abbia sofferto molto proprio per via dei genitori assenti, un rapporto complicato che poi è stato costruito solo strada facendo e che adesso è ben diverso dall’epoca.

Chantal e Muriel lontane dalla musica ma non dal padre Bobby Solo

Al fianco di Alain Satti, ci sono anche gli altri due figli della coppia ovvero Chantal e Muriel, divise da tre anni di differenza dal fratello maggiore. Nonostante le difficoltà affrontate tra genitori assenti e un fratello allo sbando, la bella Chantal ha deciso di affrontare la vita di petto dicendo no alla musica e allontanandosi di molto dalla vita del padre affermandosi come business coach, alla guida di manager e interessati nel mondo economico, facendo la spola tra Roma e Milano a differenza della sorella più piccola, invece, che deciderà di fermarsi proprio nella Capitale. Secondo le ultime informazioni che abbiamo su di lei, sembra proprio che Muriel sia diventata una cake designer molto apprezzata negli ambienti romani. A differenza dei suoi fratelli, lei è stata spesso immortalata al fianco al padre.



