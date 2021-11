ALAIN, CHANTAL, MURIEL, VERONICA E RYAN SATTI, FIGLI BOBBY SOLO/ “Famiglia unita ma…”

Con la nascita del bambino proprio la moglie Tracy ha creato una grande coesione: “Sono papà di cinque figli e otto nipoti e potrei diventare bisnonno”, ha commentato Bobby Solo. In collegamento da Ragoli (TN) uno dei figli di Bobby Solo, Alain Satti, per una bellissima sorpresa. “Sono contento di aver fatto questa sorpresa meravigliosa”, ha commentato Alain, “Siamo una famiglia abbastanza unita nonostante le distanze”, ha aggiunto, “ma quando possiamo ci riuniamo”.

TRACY QUADE MOGLIE BOBBY SOLO/ Figlio Ryan nato dopo 18 anni “c’era della ruggine…”

“Siamo una famiglia numerosa ma molto unita”, ha commentato ancora il figlio, che si è detto molto contento della sorpresa e di questa “rimpatriata”. I suoi figli, ha ammesso, sono molto legati al piccolo Ryan. Bobby Solo si è particolarmente commosso alla vista del figlio e dei suoi nipoti: “Verrò a giocare con voi con Ryan!”, ha promesso il cantante. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Bobby Solo/ "Una lacrima sul viso" e non solo, i suoi successi

Tutti i figli di Bobby Solo

Pur avendo avuto “solo” due mogli, Bobby Solo può vantare una famiglia particolarmente numerosa. Il cantante, infatti, ha ben cinque figli, avuti dalle due donne con cui si è unito in matrimonio, oltre a uno nato da una relazione extraconiugale, che ha inevitabilmente portato alla fine di quel legame “ufficiale”.

I cinque hanno età molto diverse tra loro e hanno avuto in alcuni momenti alti e bassi nel rapporto con il padre, soprattutto a causa della sua lontananza dettata da motivi lavorativi. Con Veronica, in modo particolare, si è rappacificato solo recentemente in occasione della sua partecipazione al “Grande Fratello”.

Veronica Satti, figlia Bobby Solo/ "Abbiamo recuperato tutto il tempo perso"

I cinque figli di Bobby Solo – Una famiglia numerosa

Dal matrimonio con la ballerina e coreografa Sophie Teckel, la sua prima moglie, Bobby Solo ha avuto tre figli: Alain, Chantal e Muriel, che oggi hanno rispettivamente 50, 47 e 43 anni. Il primogenito vive in Trentino, dove gestisce un centro di pet therapy ed è diventato papà ormai da tempo. Da ragazzo ha però avuto problemi con la droga, che ha superato solo grazie al sostegno della comunità di recupero di San Patrignano e del suo cane, un golden retriver. Chantal, invece, è una business coach e vive fra Roma e Milano, mentre Muriel fa la cake designer nella capitale.

Nel 1991 subito dopo la fine delle nozze, l’artista si è innamorato di Mimma Foti. Anche da questa relazione è nata una figlia, Veronica. I rapporti tra padre e figlia si sono interrotti quando lei aveva tredici anni, per poi ricomporsi recentemente in concomitanza con la partecipazione di lei al “Grande Fratello 15”.

Dalla moglie attuale, Tracy, l’interprete di “Una lacrima sul viso” ha avuto un altro figlio, Ryan, nato nel 2012, quando lui aveva 67 anni e la sua compagna 41. L’arrivo del piccolo è stato una sorpresa per entrambi: “Il volto di Tracy si stava arrotondando – aveva raccontato a Vanity Fair, dopo aver scoperto che sarebbe diventato padre per la quinta volta -, mi disse che non le arrivava il ciclo e un po’ pessimista, pensò di essere in premenopausa. Ma per me c’era qualcosa. Ho acquistato un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa che saliva, come l’applausometro. Tracy ha detto: Oh my God, Roberto sono incinta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA