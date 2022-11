Alain Delon, dopo la morte di Nathalie Delon l’amore per la compagna Hiromi: “Mi è stata sempre accanto e…”

Alain Delon ha compiuto 87 anni lo scorso 8 novembre. L’attore ha dovuto affrontare un lungo calvario in questi ultimi anni. a dovuto fare i conti con la propria condizione e, al tempo stesso, fronteggiare tutte le complicazioni legate al Covid, che in uno stato come il suo è risultato essere un’impresa gigantesca. La depressione lo ha colto inevitabilmente e nel 2021 ha dovuto dire addio all’unica donna che abbia mai sposato, Nathalie Delon, dalla quale ha avuto suo figlio Anthony.

Franco Gatti: il lutto e la malattia/ L'addio ai Ricchi e Poveri, la morte del figlio Alessio lo sconvolge

Oggi sta meglio e ha ritrovato le energie così come l’amore. Si è infatti legato a una donna giapponese di nome Hiromi. Hiromi è stata fondamentale nella ripresa di Alain Delon. Lo stesso attore ne ha parlato in alcune interviste. Lo ha guarito da un dolore profondo che aveva dentro. Ora riesce a muoversi in maniera più agile e passeggia. Costantemente sotto osservazione, data la sua condizione, ma dopo più di due anni di sofferenza, è di fatto tornato a vivere. Si è però parlato molto in passato dell’ipotesi che Alain Delon volesse ricorrere all’eutanasia. Tutto nasce dalle parole dello stesso Anthony che, intervistato dalla radio francese RTL, ha spiegato come Alain Delon gli avesse chiesto di organizzare il tutto, così da essere accompagnato alla fine. Si sarebbe detto disponibile a tutto ciò ma non a essere l’esecutore testamentario del padre.

Marina Occhiena lasciò i Ricchi e Poveri: colpa del flirt con Marcellino Brocherel/ Cercò di riavvicinarsi...

Alain Delon sceglie l’eutanasia: “E’ la cosa più naturale…”

Alain Delon si è espresso in merito all’eutanasia, fin da quando è stato colpito dall’ictus nel 2019: “Da una certa età in poi si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali e iniezioni”. Anthony Delon ha però fatto chiarezza, una volta per tutte, sulla vicenda. A Verissimo ha infatti spiegato come vi sia stato un fraintendimento. Suo padre non intende morire, non ora almeno. Gli ha soltanto chiesto di preparare il tutto, di farsi trovare pronto. Qualora le sue condizioni dovessero peggiorare, ha spiegato, vorrebbe andarene serenamente e senza soffrire, alle sue condizioni.

Marco Bellocchio, chi è, carriera e vita privata/ "Farò il film che Spielberg…"

Alla tv locale, in una delle ultime interviste, Delon aveva spiegato che, se fosse stato necessario, non avrebbe esitato a sottoporsi all’eutanasia: “Sono a favore. Prima di tutto perché vivo in Svizzera, dove il procedimento è legale, e anche perché penso che rappresenti la cosa più logica e naturale da fare”. Alan Delon avrebbe deciso di fare già testamento in modo da evitare che l’eredità potesse diventare oggetto di contesa tra i discendenti. Nel 2017 Alan Delon aveva annunciato il ritiro dalle scene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA