Alain Delon e la storia con Hiromi Rollin: amore o circonvenzione?/ Le testimonianze: “È troppo protettiva”

È ancora dibattito sulla storia tra Alain Delon e Hiromi Rollin. L’attore è stato posto sotto tutela giudiziaria dopo la denuncia – poi archiviata – dei figli, i quali pensano che sia stato circuito dalla donna e l’hanno accusata di “molestie”, “violenza intenzionale contro una persona vulnerabile”, “abuso di debolezza” e “commissione di un atto di crudeltà verso un animale domestico”. Le testimonianze in merito tuttavia sono contrastanti.

L’ottantottenne, da parte sua, ha detto agli inquirenti di avere con la giapponese una relazione che va avanti da 33 anni. Ha parlato in tal senso di una “forma di amore” e di un “rapporto con alti e bassi”, prima “professionale”, poi divenuto “intimo” per poi ridiventare “professionale”. I due vivevano insieme nella residenza di Douchy, prima che la donna venisse cacciata dai figli dell’attore, che in quel momento era d’accordo, il 5 luglio scorso. Tutte le persone interrogate, tra cui i collaboratori domestici, affermano però di non aver mai assistito a violenze fisiche o verbali da parte di Hiromi Rollin nei confronti di Alain Delon. Anche in questo caso però c’è divisione. Alcuni descrivono la settantenne come una “manipolatrice” e “prepotente”, sostenendo che non abbia mai avuto una relazione con l’uomo. Altri invece li descrivono come una “coppia normale”, che si è rotta dopo l’allontanamento.

Alain Delon e la storia con Hiromi Rollin: amore o circonvenzione? Le testimonianze

I collaboratori domestici non sono però gli unici ad avere parlato della storia tra Alain Delon e Hiromi Rollin. Un ex autista, che ha accompagnato l’attrice tra il 2019 e il 2022, assicura che i due erano sempre “molto vicini”, “si baciavano” o “si tenevano per mano”. In particolare che l’ottantottenne “le diceva parole d’amore” e “voleva che lei gli fosse sempre vicina”. Un fotografo, invece, sottolinea che “è sempre stata lei a fare la prima mossa”, seppure li abbia visti baciarsi. Inoltre, ha aggiunto di avere visto la donna “un po’ troppo protettiva” nei suoi confronti.

Tra i commercianti di Douchy, allo stesso modo, alcuni hanno notato tra l’attore e la donna che lo accompagnava per la maggior parte del tempo un “rapporto ambiguo” o che “è sempre sembrato loro un po’ vago”. Altri, al contrario, li raffigurano come “una coppia”. Un ristoratore ha rivelato che i due sono andati da lui per il compleanno e per San Valentino. Anche i gestori di una pensione per animali che si prendeva cura dei loro cani e dei gatti hanno raccontato che, quando prendevano il caffè insieme, si scambiavano “gesti attenti” e “piccoli baci sulle labbra di tanto in tanto”, con lui che la chiamava “mia cara”. Anche lei era sempre molto “gentile”, dicono. Alain Delon ha ad ogni modo sempre rifiutato il matrimonio con Hiromi Rollin, forse preoccupato per la sua eredità.











