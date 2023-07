Alain Delon, Hiromi Rollin presenta seconda denuncia contro figli/ “Violenza, calunnia e furto. Sono gelosi”

Si complica sempre di più la vicenda attorno all’attore Alain Delon, che nel 2019 è stato colpito da un ictus dopo aver ricevuto la Palma d’Oro di Cannes. In quell’occasione si trasferì a casa sua Hiromi Rollin, che sostiene di aver avuto una relazione sentimentale con l’attore dal 1989, ma accusata dai figli dello stesso di essere solamente una “delon”, che avrebbe approfittato dello stato di debolezza, rubandogli soldi per condurre indisturbata la sua vita.

La Rollin il 5 luglio aveva provato ad avere accesso alla casa a Douchy di Alain Delon, dove vivevano assieme dal 2019, vedendosi però vietare l’accesso dalle guardie di sicurezza assunte dalla famiglia dell’attore. Secondo il racconto della donna, il suo unico scopo era quello di recuperare alcuni effetti personali che si trovavano all’interno, lamentando il fatto che mentre le guardie la cacciavano i figli dell’attore “ridevano delle violenze“. Questa vicenda è diventata ora una denuncia sporta dalla Rollin contro la famiglia di Alain Delon, con l’accusa di violenza, calunnia e furto, ma che mirerà, in sede di tribunale, a chiarire definitivamente la relazione tra i due.

La denuncia sporta da Hiromi Rollin contro la famiglia di Alain Delon

Insomma, la ex compagna (o badante) di Alain Delon avrebbe sporto denuncia, sottolineando come fattore aggravante le violenze che avrebbe subito dalle guardie della famiglia dell’attore nel cacciarla dalla proprietà di Douchy. Sulle carte, visionate e citate da Le Parisien, si legge come tutte le accuse mosse dai figli dell’attore siano utili a “giustificare l’allontanamento e l’esclusione della vita del padre“, in una sorta di gelosia nei confronti del loro rapporto esclusivo.

La Rollin racconta di aver iniziato la relazione con Alain Delon nel 1989 e che si trasferita con lui nel 2006 (e non nel 2009, dopo l’ictus). Sostiene di aver prelevato soldi dal conto del compagno solamente al fine di sostenere le spese utili ad entrambi, con il suo pieno consenso, certificato anche da un biglietto firmato dallo stesso attore. Inoltre, la donna lamenta il fatto che il fatto che i figli di Alain Delon le avrebbero rubato alcuni effetti personali, che attualmente si trovano nella casa a Douchy. Tra questi, ci sarebbero foto e lettere che dimostrano la relazione tra i due, una collana di perle che le ha donato l’attore e circa 100mila euro in contanti che la Rollin avrebbe ereditato dai suoi genitori.

