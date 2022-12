Alain Delon, padre di Anthony “Era violento”/ La madre Nathalie morta per un tumore

Alain Delon: un padre violento per il figlio Anthony

Anthony Delon, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è figlio degli attori Alain Delon e Nathalie Delon (pseudonimo di Francine Canovas). I due attori si sono sposati nel 1964 e nello stesso anno sono diventati genitori del loro unico figlio, Anthony. Nel 1969 hanno divorziato. Nella sua autobiografia “Dolce Crudele”, Anthony Delon racconta la sua vita e le sofferenze che ha patito in famiglia, tra cui le violenze subite dal padre: “Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio”, ha detto a Verissimo. Nella stessa occasione, ha dichiarato di ave perdonato il padre: “Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori”.

Nathalie, madre di Anthony Delon, morta nel 2021 per un tumore

L’attrice Nathalie Delon, ex moglie di Alain Delon, è morta il 21 gennaio 2021, all’età di 79 anni, a seguito di un tumore pancreatico. Nata Francine Canovas in Marocco il 1° agosto 1941, Nathalie conobbe Alain Delon nel 1962 in una discoteca di Parigi. Il matrimonio le aprì le porte del cinema: nel 1967 girò “Frank Costello faccia d’angelo”, di Jean-Pierre Melville. Nathalie Delon ha recitato in una trentina di film dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli anni ’80. Il matrimonio con Delon ha vita breve e nel 1969 i due attori hanno divorziato: “Quando l’ho lasciato, mi sono lasciata tutto alle spalle, sono partita con mio figlio e la mia governante, tutto qui”, ha detto nel 2018 a Paris Match. La coppia è rimasta legata, però, fino agli ultimi giorni. Anthony Delon ha ripreso gli ultimi 37 giorni di vita della madre Nathalie per realizzare un documentario di prossima uscita: “Lei era d’accordo perché voleva lasciare una testimonianza alle sue nipotine. Ma non ho fatto vedere molto la malattia, infatti il documentario si chiamerà Il miglior modo per andarsene. Oggi molte persone anziane vengono lasciate sole, io invece ho voluto mostrare come la nostra famiglia e i suoi amici le sono stati vicini fino alla fine”, ha detto il figlio a Verissimo.

