Alain Delon: trovato morto il figlio illegittimo/ “Era in stato di decomposizione”

Nella giornata di venerdì, racconta il quotidiano francese Le Parisien, il figlio illegittimo di Alain Delon è stato trovato morto nella sua abitazione nel 15esimo arrondissement di Parigi. Non sono state ancora completamente chiarite le cause del decesso di Ari Boulogne, che aveva 60 anni, anche se sembrano essere connesse ad una grave malattia che da tempo la affliggeva e che richiedeva la costante supervisione e cura dell’uomo.

Contestualmente, per la morte del figlio illegittimo di Alain Delon, è stata arresta una donna di 58 anni, presumibilmente la sua compagna, accusata proprio di “mancata assistenza a una persone in pericolo”. La procura di Parigi, però, evidenzia Le Parisien, sottolinea che il provvedimento è stato deciso solamente per “chiarire le circostanze in cui può essere avvenuta la morte della vittima”, facendo supporre che non siano state mosse accuse formali nei confronti della donna. A scoprire il corpo senza vita del figlio illegittimo di Alain Delon, Ari Boulogne, è stata una sua amica appena rientrata da un viaggio all’estero, che l’avrebbe trovato esanime nel suo salotto, in avanzato stato di decomposizione.

Chi è Ari Boulogne e cosa c’entra con Alain Delon

Insomma, dalle prime indagine sul decesso del figlio illegittimo di Alain Delon è risultato come l’uomo da tempo soffrisse di una grave malattia, l’emiplegia. Chi ne soffre vive con una delle due metà del corpo, e del cervello, completamente paralizzate, ed infatti Ari Boulogne da tempo viveva in sedia a rotelle in seguito ad una brutta caduta. L’uomo, per tutti i suoi 60 anni di vita, ha sempre sostenuto di essere il figlio dell’attore francese, tesi sempre smentita di quest’ultimo.

A lanciare per la prima volta la storia secondo cui Ari Boulogne fosse figlio dell’attore Alain Delon sarebbe stata la madre dell’uomo, la cantante Nico del gruppo Velvet Underground, che sosteneva di aver avuto per breve tempo una relazione con l’attore. Dal conto suo, l’uomo, aveva sempre solamente chiesto di essere riconosciuto dal padre come figlio legittimo, senza desiderare da parte sua soldi o qual si voglia tipo di trattamento particolare. Alain Delon, che ha sempre rifiutato la tesi che si trattasse di suo figlio, non ha mai neppure voluto sottoporsi al test del DNA.

