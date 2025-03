Grande festa oggi a Domenica In e aria di famiglia più che ampia; si festeggia oggi l’ottantesimo compleanno di Bobby Solo, icona indiscussa della musica italiana e tra i fautori del rock italiano. Nel salotto di Mara Venier ci sono proprio tutti: moglie, figli e nipoti. Un clima che suscita nel cantante una commozione quasi costante, lui stesso scherza sul fatto di non riuscire a frenare le lacrime in più occasioni. Per un giorno così speciale come appunto il traguardo degli ottant’anni non potevano mancare anche numerosi aneddoti grazie alla complicità dei diversi componenti della famiglia di Bobby Solo. Uno dei racconti più curiosi arriva da Alain, primo figlio del cantautore.

Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo: perchè si sono lasciati?/ “Quando non si va più d’accordo…”

“C’è un aneddoto in particolare che potrei raccontare, ovvero su dove sono stato concepito…”, parte così Alain – figlio di Bobby Solo – destando la curiosità di Mara Venier che dunque incalza il cantante: “Ma allora raccontalo tu!”. Quest’ultimo preferisce però che sia il figlio a proseguire: “E’ successo in barca, mentre erano in avaria in mare aperto…”. Prosegue Bobby Solo che spiega come con la sua prima moglie Sophie Teckel, durante un’uscita per pescare, si ritrovò con il motore a fare i capricci; tra un un espediente e l’altro per risolvere la situazione si è così concretizzato il momento fatidico.

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo/ Il rapporto ritrovato grazie al Grande Fratello

Bobby Solo: “La separazione dalla mia prima moglie Sophie Teckel? Se non si va più d’accordo…”

Alain, primo figlio di Bobby Solo, prosegue nel raccontare la figura del papà anche a proposito dei numerosi impegni sottolineati anche dal cantante: “Sono un nonno giramondo, voglio morire suonando!”. Approfitta appunto il primogenito che spiega: “Se ho avvertito la sua assenza? In un momento specifico della vita questa cosa certamente viene a mancare, poi crescendo c’è comunque un’elaborazione della cosa”. Da qui aggiunge anche di essere stato il primo a sapere della separazione tra il papà Bobby Solo e la mamma – prima moglie del cantante – Sophie Teckel mentre l’artista ha spiegato: “Quando due persone non vanno d’accordo ci sono due cose da fare: o si vive bisticciati in casa o si prendono strade diverse”.