Alain-Philippe Malagnac d’Argens, ex marito Amanda Lear/ “Disperata dopo sua morte”

Alain-Philippe, ex marito di Amanda Lear, morto in un incendio nel 2000

Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle è l’ex marito di Amanda Lear, morto nel dicembre del 2000 a causa di un incendio scoppiato improvvisamente nella villa nei pressi di Arles. Quello con la cantante è stato un amore importante e li ha legati per più di venti anni. Alain-Philippe ha fatto battere il cuore di Amanda Lear forse come mai nessuno – prima e dopo di lui – è riuscito a fare.

AMANDA LEAR GLI AMORI E LE ACCUSE DI ESSERE UOMO/ "Sempre stata vittima di fake news"

Si sono sposati il 13 marzo 1979 a Las Vegas, una cerimonia frizzante e originale, come del resto i due protagonisti che sono stati costretti a dirsi addio dopo ventidue anni insieme. Il motivo è da attribuire unicamente alla tragica morte del produttore musicale, scomparso a causa dell’incendio scoppiato nella sua abitazione.

Manuel Casella e Anthony Hornez, ex fidanzati Amanda Lear/ "Non appartengo a nessuno"

Amanda Lear e la storia d’amore con Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle: “I lutti si metabolizzano con il tempo”

Il corpo dell’uomo fu ritrovato senza vita all’interno della sua villa, che si trova al centro di Saint-Etienne-du-Gres. Benché siano passati più di venti anni dalla sua scomparsa, Amanda Lear è ancora molto legata al suo compagno, come ha ribadito in diverse interviste.

“Spesso mi chiedo se parlo di lui come grande amore per via della sua morte improvvisa. Se non fosse morto, magari, oggi avremmo divorziato. Al mio analista ho chiesto per anni quando sarei riuscita a voltare pagina. Lui mi rispondeva sempre: ‘Mai’. I lutti si metabolizzano col tempo. Vanno vissuti. La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”.

Salvador Dalí e la musa Amanda Lear/ "Ménage con lui e moglie? Arte, non solo ses*o"

© RIPRODUZIONE RISERVATA